“El año pasado en el sistema educativo hubo más de 9.000.000 de horas de ausentismo de docentes, eso significan más de 30 mil millones de pesos que se fueron a la basura, por gente que se abusa del sistema”

El precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por la Fuerza del Cambio, Néstor Grindetti, estuvo presente en Chivilcoy, junto al precandidato a intendente local, Carlos Perillo. En este marco, hizo hincapié en que tanto él como su candidato a vice, Miguel Fernández, son intendentes y de raíz bonaerense. Asimismo, dijo que las palabras que los definen son cercanía y gestión.

En primer lugar, el intendente de Lanús dijo: “A lo largo de esta recorrida que estamos haciendo por la Provincia lo que surge más y es imperdonable que es el que Kirchnerismo le robo la ilusión a mucha gente, la ilusión de poder tener un país distinto. Estoy convencido que con el liderazgo de Patricia eso se terminó”.

“El 13 de agosto es la semifinal y después en octubre vendrá la final. Hemos armado un equipo que primero que nada se caracteriza porque está encabezado por dos intendentes, tanto yo como el candidato a vicegobernador, Miguel Fernández, lo somos, uno del Interior y otro del Conurbano”.

Sobre esto, amplió: “Esto se dio porque Patricia pensó en la importancia que tiene que alguna vez un intendente, precisamente, llegue a ser gobernador de la Provincia porque el intendente tiene la experiencia para poder abordar todos esos cambios profundos que necesita el Estado. En las Intendencias es donde suceden las cosas y se da la relación vecino-Estado”.

“Por ejemplo, lo que me pasa en Lanús, donde el Hospital es Provincial, y no anda ni para atrás ni para adelante, pero las quejas la gente me las transmite a mí, porque somos el mostrador de entrada al Estado”, puntualizó.

En segundo orden, señaló: “Además, Miguel y yo somos bonaerenses, no somos importados, por ende, conocemos la Provincia. Yo viví toda mi vida en el Conurbano y me preocupé por conocer también los problemas del Interior, y Miguel es de Tranque Lauquen, lugar de donde es intendente”.

“Y tenemos dos palabras que nos resumen, que son cercanía y gestión, que implica escucha y hacer las cosas para que esa situación que nos plantean mejore. Nosotros no concebimos la idea de llegar al poder solo para sentirnos poderosos, sino para transformar y mejorarle la vida a la gente, eso es vocación”, remarcó.

Seguidamente, exclamó: “Este equipo está convencido de que se puede. A nosotros en Lanús en el 2015 nos decían que era imposible ganarle al Kirchnerismo y le ganamos no solo esa vez sino en el 2019, 2019, 2021 y seguramente otra vez en el 2023, porque gobernamos cerca de la gente y porque gestionamos mucho”.

Más tarde, Grindetti se quejó de que “Cualquiera que tiene que resolver algo que depende de La Plata o se resuelve después de mucho tiempo o directamente ni se resuelve”. “No se puede manejar todo desde allá por eso uno de nuestros primeros lineamientos va a ser una fuerte descentralización de la ejecución de políticas públicas hacia los municipios”, sostuvo.

Asimismo, apuntó: “Toda aquella regulación que no signifique ningún beneficio para nadie, que hay muchas, y que trabe la producción, la apertura de un comercio, una transacción comercial, lo vamos a eliminar. El ejemplo es Lanús, donde ya lo hemos hecho”.

Más tarde, indicó: “El 13 de agosto necesitamos a toda la militancia para fiscalizar en este sistema antiguo, vetusto, tramposo, que tenemos para hacer las elecciones, por eso es importante controlar, luego los vamos a necesitar en octubre otra vez, y una vez que ganemos los vamos a necesitar para que acompañen esas transformaciones que no van a ser fáciles”.

En este sentido, dijo: “No puede ser que la educación de la Provincia la maneje Baradel, ir contra eso no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer porque miles de docentes que quieren trabajar y no pueden hacerlo cuando a ellos no les conviene”.

“Mientras tenemos todos los problemas que tenemos los bonaerenses, el gobernador está regalando bicicletas y viajes, a quince días de las elecciones eso es hacer populismo berreta, que consolida la pobreza”, denunció.

“Les pregunto en estos cuatro años alguna vez lo vieron a Kicillof preocupado por algo que les preocupa a los vecinos, la respuesta es no, porque está en otra cosa. Él tiene otra concepción de lo que es ser gobernador”, consignó.

De esta manera, sostuvo: “Alguien que ocupa ese cargo se tiene que dedicar más a gestionar y a estar con los bonaerenses, y a hacer menos política. Como intendentes lo sufrimos a este gobierno, porque más allá de la diferencia en la concepción del Estado, es ineficiente a la hora de gestionar”.

“Nosotros hoy en los municipios asumimos muchas responsabilidades que no nos corresponden, pero debemos hacerlo porque si no los problemas nos pasan por arriba. En Lanús hemos invertido muchísimo más allá de lo que pone la Policía, pero no alcanza. Lo que falta es institucionalizar qué tiene que hacer la Provincia y qué el Municipio”, remarcó.

Asimismo, hablando sobre la seguridad, agregó: “Otro punto es coordinar las fuerzas nacionales, provinciales y municipales, trabajar en conjunto, para hacer un mapa político más preciso. En 2015 en Lanús hubo 15 homicidios en ocasión de robo, en 2019 ninguno. Esto no es algo mágico, esto es por el trabajo que se hacía”.

“También es importante que se avance en una ley para que en el Conurbano y en algunos otros distritos también la Policía dependa del Intendente, porque son distritos muy grandes y cada uno con su idiosincrasia y es importante que la orden llegue precisamente de la Intendencia”, manifestó.

En tanto que añadió: “Otro proyecto tiene que ver con la reiteración ya que hay personas que cometen varios delitos y salen de la cárcel igual, nuestro objetivo es que si sale una vez, cuando vuelve a cometer un delito que quede preso”.

Asimismo, manifestó: “Tenemos otro proyecto con la edad de imputabilidad, pero es algo que no se puede hacer si primero no se estratifican las cárceles, hay que trabajar en inteligencia carcelaria y en la Justicia, claramente, que tiene que ser más justa. Otra cosa que no podemos permitir es que quede gente detenida en las comisarías por falta de lugar”.

Respecto a la educación, informó: “Patricia (Bullrich) va a mandar al Congreso un Proyecto de Ley que va a declarar como servicio esencial a la educación, eso limita el derecho a huelga, y en caso de que Baradel haga huelga igual, se le deberá sacar la personería gremial”.

“El año pasado en el sistema educativo hubo más de 9.000.000 de horas de ausentismo de docentes, eso significan más de 30 mil millones de pesos que se fueron a la basura, por gente que se abusa del sistema. Yo recorro muchas escuelas, la mayoría de los docentes no siguen la doctrina de Baradel”, ejemplificó.

En relación a esto, aseveró: “Yo creo que hay un tema que está aflorando y que genera preocupación en los papas y es que la educación es mala, se dan cuenta de que sus chicos no aprenden. Hoy la educación está entre una de las principales inquietudes y eso nos va a ayudar a hacer esas transformaciones”.

“Lo que hay que hacer es decir nosotros queremos que los alumnos tengan 190 días de clase, a partir de ahí podemos hablar de todo, pero no podemos hacer el ajuste contra los chicos, porque ahí sí que estamos en el horno”, enfatizó.

Al ser consultado por la interna de Juntos, contra Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta, expresó: “A los votantes les diría que tienen que votar a Patricia porque tiene el liderazgo, la convicción y las ideas muy claras de lo que hay que hacer, además de que tiene la experiencia para poder llevar adelante todo, y que vote lista completa”.

Para cerrar, de cara a los comicios que se aproximan, aseguró: “Si bien hay una suerte de desencanto con la política, es importante que sepan que hay esperanza, primero porque hay lugares donde gobierna el PRO y esto se aplica, segundo porque hemos aprendido de nuestros errores y tercero porque hicimos cosas bien que podemos repetir. Necesitamos paciencia y acompañamiento”.

VIDEO