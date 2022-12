«El ánimo debe ser perjudicar a este equipo de gobierno, pero no lo van a lograr», aseguró Marcela Sabella

En conferencia de prensa, la jefa de Gabinete, Marcela Sabella, desmintió en forma rotunda una nota publicada en un matutino de nuestra ciudad en la jornada de este miércoles 28 sobre cambios y enroques en el gabinete municipal. En este sentido, aseguró que “el ánimo debe ser perjudicar a este equipo de gobierno, pero no lo van a lograr».

«En cuanto a una nota que fue publicada en un matutino de nuestra ciudad en el día de hoy sobre enroques y cambios en el Gabinete, queremos comunicar que toda la información que se ha dado es falsa. Por eso nos vemos en la obligación de contar la verdad y llevarle tranquilidad a nuestros funcionarios de que los primeros en saber si decidimos hacer un cambio van a ser ellos y luego la comunidad como corresponde, de manera oficial”, sostuvo Sabella.

En tanto, la Jefa de Gabinete enfatizó: “Todo lo que se dice en esa nota es mentira y nosotros no fuimos consultados al respecto por ningún periodista de dicho medio. Cuando haya algo que comunicar lo vamos a hacer nosotros” y aseguró: «No es la primera vez que pasa esto; supongo que el ánimo debe ser perjudicar a esta gestión y a este equipo de gobierno, pero no lo van a lograr”.

«En la nota dicen que la secretaria de Gobierno, Carmen La Ruina, habría pedido dejar ese cargo, esto es mentira. Ayer mismo estuvo reunida conmigo y con el intendente Guillermo Britos, y justamente nos comunicó que está muy cómoda en ese lugar. Por ende, la secretaria de Desarrollo Social, Natalia Giorgetti, no va a ir a Gobierno, y el Intendente nunca le prometió dicha Secretaría como expresan; y tampoco va a volver a ese cargo Fernanda Pommarés”, aclaró en primer lugar, desmenuzando la nota publicada.

Seguidamente, explicó: “También mencionan que Juan Fancio, quien es el Defensor del Pueblo, ha sido visto en los pasillos del Municipio. Esto corresponde a que ha tenido reuniones institucionales con el Intendente, como antes tenía con Facundo Benegas. También dicen que Micaela Román ocuparía la coordinación de Desarrollo Social, cargo que ocupa Myrian Carballo. Con esto consideró que lo que quieren es generar rispidez entre los movimientos sociales”

“Gustavo Devito no va a dejar sus cargos, algo que ellos dan por hecho, y a quien nombran como su posible reemplazo, no la conocemos. También son falsas las supuestas discusiones entre el Intendente y el secretario de Cultura, Adrián Vila, por la organización de actividades. El Jefe Comunal tampoco tiene pensado incorporar un secretario Privado, área que fue absorbida por Jefatura de Gabinete; y, además, la concejal Viviana Lemme no nos ha solicitado dejar el Concejo Deliberante”, agregó.

Asimismo, Sabella aseveró: “En cuanto a supuestas internas en Primero Chivilcoy, algo de lo que se habló, también es mentira. Nuestra función es trabajar por la comunidad. Más allá de que vamos a competir en 2023, no estamos pensando en eso ahora, ya que hacerlo sería una falta de respeto a la gente, a quienes nos debemos como funcionarios públicos».

