El 9 de marzo comienza la V edición de Raíces, Festival Internacional de Cine de Chivilcoy en el Teatro «El Chasqui»

Desde el 9 hasta el 13 de marzo se presentarán largometrajes, cortometrajes y títulos fuera de competición de varios países del mundo, en forma presencial y gratuita.

El 9 de marzo comienza la V edición de Raíces – Festival Internacional de Cine de Chivilcoy, en la que habrá títulos de Argentina, España, Vietnam, Chile, Turquía, Irán. Largometrajes, cortometrajes y por primera vez cuatro títulos fuera de competición, que tendrá lugar en el Teatro «El Chasqui».

Además, directores invitados presentarán sus películas y dialogarán con el público presente.

📌 LARGOMETRAJES FUERA DE COMPETENCIA

«Con nombre de flor» de Carina Sama

(Argentina, Documental, 60 min., 2019).

«Cuando el olimpo choca con la pampa» de Sol Miraglia y Hugo Manso

(Argentina, Documental, 73 min., 2021).

«La pose» de Marina Carrasco

(Argentina, Ficción, 65 min., 2018).

«Vicenta» de Darío Doria

(Argentina, Animación, 69 min., 2020)

📌 CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA OFICIAL

“Anoush” de Deniz Telek

(Turquía, Ficción, 2020, 17 min.)

“El atardecer” de Martín Emiliano Díaz

(Chile, Videoarte, 2021, 5 min.)

“Escucho lluvia en tu casa” de Nadia Benedicto

(Argentina, Documental, 2021, 11 min.)

“Europa” de Lucas del Fresno

(Suiza, Ficción, 2021, 26 min.)

“Forastera” Lucía Aleñar Iglesias

(España, Ficción, 2020, 20 min.)

“Mandali” de Meghdad Jalali

(Irán, Ficción, 2021, 20 min.)

“Quebrantos” de Koldo Almandoz y María Elorza

(España, Documental, 2020, 7 min.)

“Stay away, be ready” de Thien An Pham

(Vietnam, Ficción, 2019, 14 min.)

📌 LARGOMETRAJES EN COMPETENCIA OFICIAL

“Angélica” de Delfina Castagnino

(Argentina, Ficción, 103 min., 2020).

“Chico ventana también quisiera tener un submarino” de Alex Piperno

(Uruguay, Ficción, 85 min., 2020).

“Emilia” de Cesar Sodero

(Argentina, Ficción, 97 min., 2020).

“Esquirlas” de Natalia Garayalde

(Argentina, Documental, 70 min, 2020).

“Las motitos” de María Inés Barrionuevo y Gabriela Vidal

(Argentina, Ficción, 84 min., 2020).

“Los Fuertes” de Omar Zúñiga Hidalgo

(Chile, Ficción, 98 min., 2019).

“Memoria fotográfica” de Pablo Pintor

(Argentina, Documental, 77 min., 2020).

“Río Turbio” de Tatiana Mazú González

(Argentina, Documental, 82 min., 2020).

“Transoceánicas” de Meritxell Colell y Lucía Vassallo

(España, Documental, 116 min., 2020).

Serán cinco días del mejor cine, tal como han anunciado desde la organización.

📌 DÍAS Y HORARIOS