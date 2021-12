El 76% de los hogares que reciben la AUH dijeron que el beneficio les alcanza para menos de la mitad de los gastos

Según una encuesta realizada por UNICEF.

El estudio informa también que el 75% de los hogares utiliza el ingreso de la AUH para la compra de alimentos, ropa y zapatillas. Además, con el retorno a la presencialidad escolar, se registró un aumento en los gastos para la compra de útiles escolares.

Las dificultades económicas también se observan en la medición de ingresos laborales. En octubre último, el 62% de los hogares en donde viven chicos vieron reducidos sus ingresos. Este es el indicador más alto desde el comienzo de la serie de encuestas, en abril de 2020; y representa aproximadamente a 3,9 millones de hogares con niñas, niños y adolescentes.

Esta situación es más grave en los hogares ubicados en la zona del Noroeste Argentino (73%) y en Cuyo (70%). “La pérdida de ingresos con relación a la situación prepandemia es más fuerte en aquellos hogares donde las personas perdieron el trabajo que tenían, aun cuando hayan podido conseguir otro”, añade el informe.

Es que, de acuerdo con esta medición, el 50% de la población mayor de 18 años atravesó una situación de inestabilidad laboral en el marco de la pandemia. Ya sea porque no tenía empleo y sigue sin conseguirlo (24%), o no tenía y lo consiguió (9%); o los que lo perdieron y consiguieron otro (8%), el mismo (3%), o los que no se pudieron reincorporar al mercado laboral (6%).

Además, cabe mencionar que en el caso de las mujeres esta situación fue más inestable que para los hombres (59% en el caso de las mujeres y un 38% para los hombres).

Las respuestas a la encuesta realizada por Unicef reflejan también que el 26% de los hogares se endeudó con distintos tipos de comercios para comprar alimentos, ya sea a través del fiado o del préstamo. Esto representa un crecimiento de 11 puntos porcentuales con respecto a lo relevado un año atrás.

En el NOA, 38% de los hogares se endeudó para comprar comida, lo que se refleja como un aumento del 135% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el AMBA, por su parte, los hogares que se endeudaron para acceder a alimentos fueron el 22%, un 100% más que en octubre de 2020.