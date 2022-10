[Educación] Britos en referencia al «Programa Puentes: no es que nos sentimos discriminados, sino que somos discriminados»

El intendente Guillermo Britos, en el discurso que expresó en el marco del acto oficial por el 168° aniversario de nuestra ciudad, denunció que el Municipio es discriminado en materia a lo referido a educación al no ser tenido en cuenta en los distintos programas para financiar al Centro Universitario, a pesar de que es el más importante de la región.

En primer lugar, dijo: «Chivilcoy en educación es claramente un hito, nuestro Centro Universitario, que no fue creado bajo esta gestión, tiene hoy más de 2000 alumnos que vienen de toda la región, ya que gratuitamente para ellos, no para este Municipio, pueden estudiar. Tenemos presupuestado para el año que viene 120 millones de pesos, que se van a abonar con las tasas que abonan todos los chivilcoyanos».

«La Provincia de Buenos Aires tiene un programa que se llama Puentes que es justamente para refacciones y carreras en los Centros Universitarios, en ese programa Chivilcoy que tiene el Centro Universitario más importante de toda esta región, no está incluido, pero si están incluidos esos municipios de los cuales recibimos alumnos», detalló.

En este sentido, el Jefe Comunal sostuvo: «Por eso digo que no es para todos igual, y no es una queja, porque nosotros vamos a destinar el fondo para educación, pero si hablamos de igualdad de derechos si Alberti o 25 de Mayo que envían alumnos a Chivilcoy están incluidos porque gobierna el Frente de Todos, que nos incluyan a nosotros sería un acto de justicia».

Asimismo, manifestó: «En plena pandemia visité a quien es hoy el ministro de Educación de la Nación, en ese momento le fui a pedir que nos abonen las carreras de grado que se dictan en el Centro Universitario, por ejemplo, podría abonar las carreras que solo se dictan en nuestra ciudad como la Tecnicatura Universitaria en Acompañante Terapéutico de la UNLP o la Escuela de Oficios también de la UNLP».

«Por supuesto que no sólo no se envió ni un solo fondo, sino que cuando ese Ministerio envía fondos que debería recibir el presidente del Consejo Escolar, van otros dirigentes a recibir esos materiales y a sacarse la foto a las escuelas. Honestamente yo quiero pedirle disculpas a los directivos de esas escuelas que están hoy acá porque precisamente los establecimientos educativos no tienen que ser utilizados para política partidaria, sino que deben ser utilizadas para educar a nuestros niños», enfatizó.

Para cerrar, el Mandatario sentenció: «Entonces al enumerar todo esto, no es que nos sentimos discriminados, sino que somos discriminados porque se atiende a municipios que son del mismo partido que el gobierno provincial o nacional pero no a uno que recibe con mucho gusto a cientos de estudiantes de muchos distritos y les brindamos educación gratuita y de calidad como corresponde».

