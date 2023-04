Eduardo De Lillo: «Nosotros estamos pagando por encima del salario mínimo vital y móvil»

El secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, indicó que «el Municipio está equilibrado a pesar de la delicada situación económica de la Argentina». Asimismo, aseguró que «ya está el dinero para pagar los aguinaldos de junio» y aclaró lo que sucede, por ejemplo, en municipios como Mercedes, en relación al reclamo salarial.

En este sentido, el funcionario sostuvo: «Estamos en una situación muy delicada, muy compleja en la Argentina, pero, a pesar de eso, estamos en una situación equilibrada».

«El estado de ánimo de la gente no es el ideal, los proveedores venden, pero tiene una desesperación por cobrar a las 48 horas, los aumentos son escandalosos y no los provocamos nosotros, nosotros pagamos las consecuencias, pero venimos bien», indicó.

En tanto, agregó: «No somos un municipio que recibimos ningún favor de la Provincia ni de la Nación, pero ya tenemos el dinero para los aguinaldos que se van a pagar el 15 de junio, están guardados plazos fijos».

«Además, teniendo en cuenta el fin de semana largo por el 1 de mayo, vamos a tratar de depositar el jueves 27 para que puedan contar con el dinero desde el viernes 28», señaló.

Y añadió: «Tenemos que entender algo, somos la empresa más grande de Chivilcoy, acá se pagan 1800 sueldos todos los meses, eso produce movimiento económico muy fuerte y se nota rápidamente cuando cobran los municipales».

«La situación en general es muy compleja, no hay proyección hacia el futuro, no sabemos lo que va a pasar el mes que viene. La semana pasada estuvimos en una reunión de Secretarios de Hacienda de la Cuarta Sesión Electoral y la verdad es que estamos más o menos en la misma», detalló.

Además, respecto a las reglas de los Municipios, aclaró: «Nos siguen controlando para que tengamos equilibrio presupuestario, algo que ni nación y provincia hacen y pretenden que los municipios tengamos cero déficits, que tengamos todo ordenado, cuando estamos trabajando en situación de emergencia constante».

En cuanto a la inflación, expresó: «Si el índice sigue así del 6, 7%, calculo que a fin de año vamos a llegar; el riesgo de esto es que se descalabre. Si se dispara la inflación de golpe, o hay una devaluación, del 40 o 50%, no hay manera de dar respuesta. Mientras la situación se mantenga así vamos a seguir remando».

«Nosotros no generamos la inflación porque la sufrimos igual que los trabajadores municipales y no podemos tampoco transmitirles a los contribuyentes toda la inflación. Entonces estamos limitados de los dos lados. Ahora, si alguien no quiere ver los problemas nacionales y provinciales, no es problema mío», expuso.

Seguidamente, sobre los reclamos salariales, puntualizó: «Nosotros estamos pagando por encima porque el salario mínimo vital y móvil se considera para una jornada laboral completa de 200 horas mensuales y el temporario 6 con el que se comparaba nuestro treinta horas son 120 horas. Por lo tanto, es el 60% de la jornada completa y nosotros estamos bastante por arriba de dicho monto».

«Yo mismo me sorprendí de que Mercedes paga 120 mil pesos porque a cada salario que está por debajo de ese monto, le dan un bono de $50.000, o lo que sea, para llegar hasta $120 mil. Eso desmotiva por completo que cualquier trabajador haga alguna hora extra, esforzarse, lo que sea», manifestó.

Asimismo, apuntó: «Por otro lado, al que está arriba de $120 mil, no le dan nada. Además, ellos no tienen un Hospital Municipal a cargo como nosotros. Y si hacemos algo así a los jubilados los matamos, porque los bonos no son contributivos y no tienen aportes. Pero además es una medida demagógica de nivelar los sueldos, a lo que llamo «comunismo tardío».

Por último, dijo: «Tenemos que ser prudentes, no tenemos que prometer cosas que no se pueden hacer, engañar a la gente, lo peor que se puede hacer es eso, no se puede mentir. Hay que ser claros y explicar cómo son las cosas».