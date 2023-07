Eduardo De Lillo destacó la credibilidad y el equilibrio fiscal que tiene la actual gestión municipal

Así lo remarcó de cara a las próximas elecciones, en que el intendente Guillermo Britos busca su tercer mandato por el espacio Primero Chivilcoy.

El secretario de Hacienda y precandidato a primer concejal por Primero Chivilcoy, Eduardo De Lillo, destacó la credibilidad y el equilibrio fiscal que tiene la actual gestión, en momentos en que la situación del país es totalmente diferente.

Sobre su candidatura, dijo: «Es una satisfacción muy grande a esta altura de mi vida fundamentalmente por lo que recibo de la gente».

«La verdad es que representar a esta administración es fácil en el sentido de que podemos salir a la calle y hablar tranquilos con los vecinos”, sostuvo.

En este sentido, remarcó: «Esto es importante porque hay un gran descontento con la dirigencia política a nivel nacional y provincial, porque el nivel de credibilidad es lamentablemente».

«Pero en nuestro caso si le preguntas a Ios vecinos o a los proveedores el resultado es distinto, la mirada hacía nosotros es satisfactoria», aseguró.

Seguidamente, señaló: «Estamos tranquilos de que no hay un sistema ni de corrupción ni de mala administración de los recursos».

«Nosotros hace siete que tenemos equilibrio fiscal. El intendente que sea elegido va a asumir el 10 de diciembre con la tranquilidad de que está todo ordenado», aseveró.

En cuanto a las demás listas, indicó: «Algunos candidatos hacen promesas imposibles de cumplir, no se puede tratar de conseguir el voto de cualquier forma y después no hacerse cargo».

«Nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de decir la verdad y esa es nuestra forma de hacer política», enfatizó.

A continuación, puntualizó: «El intendente Guillermo Britos nos planteó desde el primer día que hay que gestionar hasta el 10 de diciembre más allá del resultado».

En cuanto a las propuestas, consignó: «Nosotros no mentimos, y Guillermo se caracteriza por su frontalidad, porque dice la verdad y no cosas para convencer o confundir, esto la gente lo valora, como así también la apertura al diálogo».

Asimismo, expresó: «Este equipo está formado por gente de bien, por el que se puede poner la cara, no estaría en una lista que no me representa».

«Otro punto a destacar es que todo lo hemos hecho con fondos municipales o con lo que nos corresponde por ley, nunca con algo extra», concluyó.

