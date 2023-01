Donación de sangre: «Necesitamos reforzar la donación, fundamental para cualquier centro de salud»

El jefe del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal, Ignacio Ledesma, llamó a la comunidad a donar sangre y aclaró que nuestro Hospital nunca le faltó sangre. «Para la donación no hay que sacar turno, pueden hacerlo voluntariamente de lunes a sábado de 8 a 10 de la mañana», informó.

Ignacio Ledesma / Marcela Kulbabas

En primer término, sostuvo: «La única forma de contar con un banco de sangre, es con la ayuda de la comunidad, no hay otra forma, ya que esta no se sintetiza, no se consigue por laboratorio, es un producto biológico, que la única forma de obtenerlo es directamente del donante, por eso es necesaria la buena voluntad de la gente».

«En esta última época de pandemia, el Servicio de Hemoterapia se ha alterado un poco en su funcionamiento. Dimos prioridad al plasma que, por suerte con la vacunación masiva que tenemos, no es tan necesario, eso también nos ayuda a mantener el banco de sangre, porque una unidad de sangre puede salvar hasta cuatro vidas», remarcó.

Asimismo, indicó: «Ahora necesitamos de nuevo reforzar la donación de sangre, que es fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier centro de salud, más uno como el nuestro que tiene tantas cirugías y accidentes por la cercanía con la ruta. Entonces es importantísimo que el Hospital siempre tenga sangre para la comunidad».

«A nuestro hospital nunca le faltó sangre. El tema es que hay que tener siempre como prioridad lo que son las urgencias. Pero lo que puede pasar es a veces a algunos procedimientos, que no son urgentes, hay que cancelarlos, porque no se tiene la cantidad necesaria para darle al paciente y el sostén que necesita», enfatizó.

«Claramente, en el verano se reduce la cantidad de donantes, eso es estadístico, y lógicamente pasa en todo el país. Por eso también son necesarias las campañas y afortunadamente Chivilcoy es una comunidad que responde. Cuando la necesitamos siempre está», apuntó.

En tanto, sostuvo: «Es un grupo de trabajo muy comprometido. Ahora también estamos dando charlas en las escuelas que lo requieran, sobre todo en algo que es muy importante, que es la donación de médula ósea».

Seguidamente, informó; «Para la donación no hay que sacar turno, pueden hacerlo voluntariamente de lunes a sábado de 8 a 10 de la mañana. La secretaria le da el cuestionario, la personal lo completa y si está en condiciones de donar, se realiza el procedimiento. Asimismo, remarco que los empleados en relación de dependencia por ley tienen el día libre de donación de sangre».

«Lo que nos sirve a nosotros, es tener una serie de donantes regulares y que se vaya renovando día a día, mes a mes, como para contar siempre con un stock amplio para todos nuestros pacientes», agregó.

Por último, la técnica del equipo Marcela Kulbabas agregó: «Lo más importante es que la gente venga a donar tenga toda la información. Es muy frecuente que los dadores vengan sin desayunar y eso no está bien. Tienen que saber que se recomienda que desayunen para que no sufran que se les baje la presión. Es importante que no ingieran lácteos ni grasas, pueden tomar cualquier infusión, frutas o tostadas, por ejemplo».