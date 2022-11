Doble jornada de concientización y testeos gratuitos por el Día de la Lucha contra el VIH-SIDA

Este miércoles y jueves se llevará a cabo una campaña, en el marco del Día de la Lucha contra el VIH -SIDA, que se conmemora el 1 de diciembre de cada año, organizada en conjunto entre la Secretaría de Salud, la Dirección de APS y el Hospital Municipal. Precisamente, el jueves de 9 a 14 horas el tráiler de APS estará presente en la Plaza 25 de Mayo.

En este sentido, el subsecretario de Salud, José Neme, expresó: «Vamos a desarrollar dos días de campaña de prevención y concientización respecto al Día de Lucha contra el VIH, tanto en el Hospital Municipal como en la Plaza 25 de Mayo». «El objetivo es, fundamentalmente, trabajar en la prevención de la transmisión de enfermedades sexuales, como son el VIH y la sífilis, y dar a conocer las herramientas que hay hoy en día», destacó.

Por su parte, la médica infectóloga del Hospital Municipal, Florencia Mesplet, indicó que «habrá un espacio de consultas, al que quien quiera se podrá acercar a sacarse sus dudas. También vamos a realizar test rápidos de VIH-Sífilis de manera voluntaria, gratuita y confidencial con asesoramiento pre y post test; difusión de información mediante folletería y afiches; y entrega de preservativos», agregó.

Seguidamente, informó: «Vamos a estar el miércoles en el Hospital y el jueves también en la Plaza 25 de Mayo, de 9 a 14 horas, en el tráiler de APS, para poder profundizar la prevención, acoplándonos a esta fecha de lucha, sumado a otras campañas que realizaremos en otras épocas del año».

«El test preliminar es muy sencillo, su funcionamiento se puede comparar con un test embarazo, que se hace con una gotita de sangre y en 15 minutos está el resultado; es confidencial y gratuito, y vamos a brindar una consejería más allá del resultado. Es importante que sepan que este test se lo pueden hacer en cualquier momento en cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud y el Consultorio Amigable», sostuvo.

Asimismo, Mesplet remarcó: «Es fundamental que la persona sepa cuanto antes si tiene la enfermedad para poder iniciar el tratamiento. Si bien no tiene cura, ni hay vacunas, los tratamientos son muy efectivos, y si se cumplen, la persona tiene la misma esperanza de vida que otra que no lo tiene. Hay un porcentaje de la comunidad que tiene VIH y no lo sabe, y es importante saberlo para el tratamiento de la persona en particular y para evitar la transmisión en la comunidad».

Por su parte, la enfermera Fabiana Tosello señaló: «El eslogan de la ONU SIDA de este año es «Igualdad Ya”, el cual pretende impulsarnos a trabajar en todas aquellas acciones prácticas que se ha demostrado que son necesarias para abordar las desigualdades y ayudar a poner fin al sida, teniendo en cuenta que hubo un retroceso al progreso que se había logrado, tras los dos años de pandemia».

Esto refiere a: «Aumentar la disponibilidad, la calidad y la idoneidad de los servicios para el tratamiento, las pruebas y la prevención del VIH; reformar las leyes, políticas y prácticas para abordar el estigma y la exclusión a los que se enfrentan las personas que viven con el VIH; y garantizar el intercambio de tecnología para permitir un acceso igualitario a la mejor ciencia para el VIH».

Por último, la directora de APS, Claudia Magnetto, puntualizó: «Toda persona de Chivilcoy debe saber que puede acercarse a cualquier Centro de Atención Primaria a realizarse el test de VIH o sífilis de manera gratuita y confidencial en cualquier momento del año». «En particular en esta Jornada, invitamos a toda la comunidad a acercarse para prevenir y conocer su diagnóstico al respecto, para en caso de tenerlo iniciar el tratamiento rápidamente», concluyó.

Miércoles 30 de 9 a 11; 14 a 16 y 19 a 21 horas en el Hospital Municipal; y, el jueves 1, de 8 a 10, 14 a 16 y de 19.30 a 21 hs también en el Hospital; y de 9 a 14 horas en la Plaza 25 de Mayo.