Dio negativo el resultado de la paciente de 49 años que había sido evaluada en Chivilcoy como posible caso de coronavirus

El secretario de Salud José Caprara, en el marco de una reunión del Comité de Crisis por el Coronavirus en el Hospital Municipal, informó que dio negativo el resultado de la segunda paciente que había sido tratada en Chivilcoy como posible caso de Coronavirus, desestimando así este caso.

De esta forma, amplió: “Ayer recibimos la confirmación de que el segundo caso que teníamos como probable Coronavirus fue negativo, así que hasta el momento hemos evaluado un solo caso positivo, que fue el del joven que vive en CABA, cuyo resultado se dio a conocer el fin de semana pasado”.

“La paciente de 49 años cuyo resultado fue negativo, es una señora que trabaja en Defensoría del Inmigrante en CABA, donde tuvo contactos con turistas de diferentes países, y, fundamentalmente, de la zona roja, y muchos de ellos se habían acercado hasta dicho lugar con síntomas a realizar diferentes trámites”, puntualizó.

En este sentido, remarcó: “Es una gran tranquilidad para todas las personas que la rodean, que, además, estaban en cuarentena por ese motivo, y que ahora con este resultado negativo dejan de estarlo”.

Luego, precisó que “por el momento, no se han realizado nuevos hisopados en nuestra ciudad, ya que todas las personas que están en cuarentena por precaución no han desarrollado síntomas. Así que afortunadamente podemos afirmar que Chivilcoy hasta el momento no cuenta con casos autóctonos confirmados”.

Respecto al Comité de Crisis, informó: “Periódicamente nos reunimos las autoridades de Salud, integrantes del CODEI, y los jefes de servicio del Hospital Municipal, para tratar las novedades con relación al Covid-19, y las medidas que surgen, para estar preparados para lidiar con una eventual epidemia en Chivilcoy”.

“Seguimos acondicionando la sala del Hospital que será destinada a esta afección, fortaleciendo el sistema con equipamiento e insumos para enfrentar esta contingencia. En este sentido, le agradecemos a los empresarios que realizaron una donación tan importante, ya que gracias a esto pudimos adquirir dos nuevos respiradores, los cuales recibiremos la próxima semana, a través de la Cooperadora del Hospital”, subrayó.

Por su parte, la directora asociada del Hospital Municipal expresó: “Pedimos que se cumplan con las normativas que hemos implantado, fundamentalmente, respetar el aislamiento social lo máximo posible, la distancia de dos metros entre persona y persona, y evitar las conglomeraciones; además, le solicitamos a los médicos que todo aquel paciente que no presente una sintomatología sospechosa de Covid-19 sean atendidos, porque si no de otra forma va a colapsar el sistema de salud público”.

“Los médicos tenemos un juramento y debemos atender a todos los pacientes, sabemos que somos de riesgo, pero somos profesionales, y todos tenemos que ser conscientes de que en un momento como este tiene que primar la solidaridad”, enfatizó.