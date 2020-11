Detectan una fiesta clandestina con alrededor de 400 personas

Esta mañana, el intendente Britos se refirió a una fiesta clandestina que fue detectada por personal de Nocturnidad, Policía Comunal y Guardia Urbana. En la misma había alrededor de 400 personas.

Britos expresó: “Anoche el personal de Nocturnidad encontró una fiesta clandestina con alrededor de 400 personas en un camino rural, ingresando a un campo del que no se sabe su propietario porque no es que se lo prestaron, sino que ingresaron. El organizador de la fiesta es de Chivilcoy y varias personas más que colaboraron con él. Llevaron un grupo electrógeno, parlantes, equipo de audio, alcohol. Le arrojaron botellas al personal policial y de Nocturnidad”.

En este sentido, aseguró: “Vamos a ser súper rigurosos con estas situaciones, no nos importa que nos insulten por las redes, o nos deseen la muerte como hicieron algunos. Me parece que con este tipo de situaciones vamos camino a una mayor cantidad de contagios y un rebrote que nadie quiere, mucho menos que nosotros lo quieren las autoridades de salud que están dejando la vida para asistirnos. Queremos pedirles responsabilidad a quienes organizan estas fiestas que, con una irresponsabilidad manifiesta, están poniendo en riesgo a todos los chivilcoyanos”.

Y remarcó: “Vamos a ser estrictos, rigurosos e inflexibles y vamos a controlar todas las noches que estas situaciones no ocurran. A partir de esta noche, si este tipo de fiestas se detectan, hemos dispuesto que todas las personas se trasladen a la Comisaría, a quienes organizan y a quienes participan”.

SITUACIÓN EN UNA FÁBRICA

En tanto, Britos se refirió a la actuación de los secretarios de Salud y Seguridad, quienes se constituyeron en una fábrica en la que un empleado debía estar cumpliendo aislamiento y se encontraba trabajando: “Un camionero que estaba hisopado y debía cumplir aislamiento, estaba trabajando. El camionero manifestó que lo obligaban a ir a trabajar porque si no lo despedían. Esto no es legal, no se puede hacer. No tenemos problema de asistir legalmente a quien pase por esta situación porque una persona hisopada no puede ir a trabajar. De ninguna manera podemos permitir que se amenace a los empleados cuando están aislados o hisopados”.

VIDEOCONFERENCIA CON KICILLOF

Finalmente, informó sobre la videoconferencia llevada a cabo con el Gobernador Axel Kicillof en horas de la tarde de ayer y manifestó: “El gobernador habló de la posibilidad de vacunar, tiene expectativas de que en enero se pueda comenzar con la vacunación. Estamos con mucha expectativa, esperaremos el boletín oficial que llegará el lunes o martes con las nuevas autorizaciones”.