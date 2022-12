«Desde que presentamos nuestro proyecto en marzo, se cayeron al menos 4 columnas»

El presidente del bloque de Juntos, José Ferro, volvió a reclamar al Ejecutivo Municipal para que repare el alumbrado público y evitar así futuras tragedias.

El 9 de marzo de 2022, el bloque de Juntos presentó un proyecto de resolución que pedía al municipio la puesta en valor de todo el alumbrado público, incluidos los semáforos. La iniciativa radica en el mal estado que presentan muchas de las columnas y luminarias y la peligrosidad que acarrea que estas caigan sobre personas o vehículos. José Ferro, expresó su indignación ya que dicho proyecto nunca vio la luz del debate en el Honorable Concejo Deliberante «estamos acostumbrados a que no quieran tratar nuestros proyectos por ser una minoría política y opositora al espacio del intendente, pero creo que hay que dejar de lado las mezquindades políticas y pensar en la gente», afirmó.

Agregó además que preocupa mucho el deteriorado estado de columnas de alumbrado público de la ciudad de Chivilcoy y que es sumamente necesario que se proteja a los vecinos de la ciudad brindándole seguridad. Por este motivo, Ferro manifiesta que es urgente un relevamiento e inmediato reemplazo de las columnas que están en riesgo de caída, lo que puede provocar daños materiales, pero peor aún, víctimas fatales si el Estado Municipal no hace algo al respecto. Es por ello, que el Bloque de concejales de Juntos, conjuntamente con los integrantes de la Mesa de JUNTOS Chivilcoy, elevó nuevamente el proyecto.

La propuesta, que se reiteró el día de hoy 19 de diciembre tras las últimas noticias sobre caídas de postes, consta de cuatro partes:

-Generar en el ámbito del Municipio de Chivilcoy una cuadrilla de evaluación del estado, seguridad y mantenimiento del alumbrado público, la cual estará dividida en cuatro cuadrantes, para la realización del seguimiento, control y mantenimiento de las columnas de alumbrado público.

-Capacitación a la cuadrilla para el control del estado de todo el alumbrado público de la ciudad.

-Reemplazar de manera urgente las columnas de alumbrado público que se encuentren en peligro de caída.

-Hasta tanto no sean reemplazadas las columnas, el municipio a través de la secretaría correspondiente, deberá señalizar la zona, y tomar las medidas necesarias para evitar la caída de los postes.

Por último, Ferro remarcó «que quede claro, esto no es poner palos en la rueda al gobierno municipal, al contrario, desoír las propuestas que benefician y cuidan a los chivilcoyanos es ponerse palos en la rueda a sí mismos como funcionarios locales, y si tienen algo de honestidad que no osen llamarnos oportunistas porque estamos haciendo visible y reclamando por esta problemática desde antes de que se empiecen a caer las columnas, ya que la previsión es otra política que este gobierno no maneja.