Desde OMIC hicieron hincapié en la importancia del control de precios y la resolución de dificultades respecto a las formas de pago

El director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Joaquín Oteiza, se refirió a los diferentes inconvenientes e irregularidades que están surgiendo, fundamentalmente en torno a los precios, los pagos con tarjetas de crédito y de débito, y las nuevas modalidades que se están utilizando para pagar y comprar; y, a su vez, remarcó que desde la Oficina “se está trabajando mucho debido a la situación que estamos viviendo todos los argentinos y a nivel mundial con la pandemia del Coronavirus”.

“El trabajo se hace más arduo en nuestra oficina porque tenemos muchas cuestiones que se fueron dando con esta situación y por momentos nos sobrepasan las tareas que hacemos. Estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para poder sobrellevar la pandemia de la mejor manera posible y hacer un buen trabajo para los vecinos de la ciudad de Chivilcoy”, señaló el titular de la OMIC.

En primer lugar, explicó: “Estamos trabajando en varias cuestiones, entre ellas la de realizar el control de precios que es muy importante en este período porque sabemos que se están generando muchos excesos no solo de parte de los comerciantes sino también, fundamentalmente, de los proveedores”.

Por otro lado, además, recibimos quejas por otros inconvenientes que fueron surgiendo como las formas de pago, el cobro con tarjetas de débito y crédito y con los centros de cobranza, en los cuales está habiendo muchas irregularidades, en el sentido de que cuando un vecino va a pagar con la tarjeta de débito, la máquina indica que no tomó la operación; después le aparece la plata descontada de la cuenta, pero no le tomaron el pago como corresponde”.

“Estamos teniendo una serie de irregularidades en varios sentidos por lo cual, estamos muy atentos y en algunos momentos se nos hace complicado el tema de las notificaciones”, sostuvo.

Asimismo, agregó: “Están surgiendo diversos problemas, como la dificultad de cobrar en los bancos, dificultades con servicios telefónicos, internet y cable, ya que, por ejemplo, en algunos casos se les factura doblemente y los vecinos no tienen adonde recurrir”.

Seguidamente, el director de OMIC ejemplificó: “La semana pasada una vecina de Chivilcoy se había mudado y todavía no habían podido instalar el gas porque la empresa Camuzzi no le había dado la autorización. Nos comunicamos con la empresa, hicimos los pasos rápidamente y a los pocos días ya tenían el servicio”.

También, hace unos días surgió un problema en un barrio en el que no había presión de agua. Nos comunicamos con el gerente operativo para resolver el tema. Luego de realizar varias perforaciones en la vía pública con un trabajo extraordinario de la empresa se recuperó el servicio de agua y los vecinos la verdad que estaban muy agradecidos”.

“Debo reconocer que tanto con la empresa Camuzzi como con EDEN Y ABSA estamos trabajando muy coordinadamente y de forma rápida se resuelven los problemas”, destacó.

Luego, Oteiza añadió: “Por otro lado, en lo que es empresas telefónicas, línea directa o internet, estamos trabajando muy bien vía correo electrónico con el abogado de la empresa, por lo cual, realizamos las denuncias de forma directa y la resolución llega de modo bastante rápido y eficiente”.

Además, junto al secretario de Gobierno, Alfredo De Lillo y al director de Producción, Juan Ignacio Curcio, estamos acompañando a CECOINSE en el desarrollo de la plataforma digital de “Comprá en Chivilcoy”.

En tanto, respecto a la Tarjeta AlimentAR, aclaró: “Funciona como cualquier otra tarjeta, por ende, no tienen que cobrarles ningún recargo por pagar con ella y no están obligados a gastar un determinado monto. Cada consumidor puede elegir el momento para usarla y el monto a gastar, no hay un límite mínimo ni máximo estableció para cada compra que realicen”.

En este contexto, el titular de OMIC, reflexionó: “La situación es muy compleja a nivel social y se va agudizando con estas cuestiones con las cuales la gente se torna más impaciente y quiere una solución rápida, que muchas veces nosotros no la tenemos y las empresas menos.

De esta forma, expresó: “Nuestra idea es estar muy cerca de los vecinos, el Intendente nos pidió que estemos cerca de los problemas, tratar de solucionarlos lo más rápido posible y estar atentos a cualquier situación que surja”.

Pueden comunicarse con OMIC a través del email omic@chivilcoy.gob.ar, o llamar al 42-1890 de lunes a viernes de 9 a 12 horas.