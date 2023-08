De lo que no quedan dudas, por Ariel Franetovich

De lo que no hay ninguna duda, intendente Guillermo Britos, es que hay muchos ciudadanos y dirigentes de instituciones que a usted le tienen miedo. Y eso se tiene que terminar.

De lo que no hay ninguna duda es que son muchas las mesas como éstas (ver imagen) de las que nos desaparecieron los votos.

De lo que no hay ninguna duda es que a dos meses de la elección apareció el asistencialismo electoral del municipio a su cargo y el de La Cámpora.

De lo que no hay ninguna duda, intendente Guillermo Britos, es que usted traslada y recorta ingresos al personal que no le responde políticamente.

De lo no hay ninguna duda, intendente Guillermo Britos, es que usted está concediendo los aumentos y ascensos a dos meses de las elecciones, como nunca en ocho años.

De lo que no quedan dudas, señor intendente, es que usted está entregando bonos extraordinarios a los beneficiarios de las becas, dos meses antes de las elecciones, y que nunca lo hizo en ocho años.

De lo que no quedan dudas, señor intendente Guillermo Britos, es que recién ahora, antes de las elecciones, y después de ocho años, está arreglando la plaza principal.

De lo que no quedan dudas, intendente Guillermo Britos, es que usted en ocho años no hizo ninguna vivienda.

De lo que no quedan dudas es que en ocho años no se radicó una empresa nueva importante en el Parque Industrial.

De lo que no quedan dudas es que en Chivilcoy nuevamente tenemos un basural a cielo abierto.

De lo que no quedan dudas, señor intendente Guillermo Britos, es que usted no supo gestionar con Camuzzi la provisión del gas natural al complejo federación y adjudicar los departamentos, mientras las demás construcciones privadas si lo conseguían.

De lo que no quedan dudas, señor intendente Guillermo Britos, es que después de ocho años usted no pudo hacer una playa de estacionamiento de camiones.

De lo que no quedan dudas es que, en ocho años, la sociedad de Chivilcoy no se siente participando de un proyecto común.

De lo que no quedan dudas es que, a los problemas, para resolverlos, hay que reconocerlos y no esconderlos.

De lo que no quedan dudas, intendente Guillermo Britos, es que quedó probado que un comisario intendente no solo no mejoró la seguridad, sino que paralizó la participación social.

Y finalmente, de lo que no quedan dudas es que ¡Chivilcoy necesita un cambio urgente!

Ariel Franetovich, candidato a intendente de Chivilcoy