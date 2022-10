Cuándo los vecinos de una vez por todas vamos a decir BASTA!!!

Basta de mentirnos o engañarnos con espejitos de colores.

En la mañana de ayer escuché al Concejal Dr. Gustavo Bruno y a al Dr. Hugo Kübler en Radio Chivilcoy anunciando, por fin, la concreción de la tan esperada llegada de una frecuencia más de servicio de tren Chivilcoy-Once/Once-Chivilcoy, la cual se viene anunciando desde las elecciones del 2021 y recién la semana que viene tendremos la posibilidad de utilizar y ponderando y agradeciendo las gestiones realizadas por el Pte. de Trenes Argentinos Martín Marinucci y del Ministro de Transporte Alexis Guerrera, olvidándose que la realidad es que esa es la función de estos señores que nos salen bastante caros, dicho sea de paso.

Por un lado, me alegra, como a todos los Chivilcoyanos, pero también me genera ese sentimiento de bronca, de vergüenza ajena, porque cuando uno toma conciencia y cae en la triste realidad, estamos festejando tener en el año 2022 solo una porción de los servicios que supimos tener en los años 70, 80 y 90. Cabe recordar que además de dos frecuencias diarias, el trayecto Once Chivilcoy se hacía entre 2,30 a 3 horas y ahora 40 años después ese mismo servicio se cumplimenta en 4 horas o más. Involucionamos y estamos hartos de que nos sigan hablando de lo hecho sin hacer, o haciéndose así nomás sin cumplir ciertos estándares que en el mundo ya se dan por sentados.

Anuncian como un logro el de las mejoras en la Estación Sud de trenes y la verdad es que solo cambiaron unas columnas de alumbrado y pusieron algunas luminarias en el andén. ¿ILUMINAR la estación es hacer mejoras? ¿Hay una mínima noción respecto a lo que significa la palabra MANTENIMIENTO? Les aseguro que no. Ayer fui hasta el lugar y la verdad es que está muy bien iluminado, pero, es así como debería estar siempre, aunque unas cuantas luces ya, con dos o tres días de funcionamiento, se apagan o parpadean, también note que se hicieron parches en las veredas y senderos del andén, pero de nuevo, una cosa es hacer y otra hacer bien. ¿Sabrá quién realizo los trabajos que existen las reglas y los niveles y que ya que se gastan recursos hay que hacer las cosas bien, y no que se tire una maquinada de material y le pase un fratacho, como si por el sendero pasaran animales? ¿O sabrán que para sostener la zinguería existen ménsulas y abrazaderas y no alambre y cinta de embalar? Las fotos que acompañan la nota lo demuestran. Ni hablar de las pobres ventanas de madera que están destruidas por el paso del tiempo y falta de arreglos, y los baños que están en un estado deplorable.

Tengamos en cuenta que muchos ediles actuales han impulsado proyectos para que nuestra ciudad sea una atracción turística y ¿De verdad estamos a las alturas de competir cuando una de las primeras impresiones de los posibles turistas que lleguen en tren después de 4 horas de viaje para hacer 160 km es una estación emparchada con alambre, sin pintura y con un mástil despintado y con una bandera que flamea hecha flecos?

¡¡¡Otro gran anuncio fue la instalaron de un Desfibrilador en dicha estación, jactándose de que ahora tenemos una Estación de Tren Cardioprotegida!!! ¡¡¡POR FAVOR!!! Aplaudo la gestión y concientización que lleva a cabo el Dr. Sergio Mauro en este sentido, pero invertir en un aparato desfibrilador que solo está al alcance de quien lo necesite de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs y en los horarios que llega el tren. Si le da un ataque cardiaco fuera de ese horario o un sábado en las inmediaciones de la estación diríjase al lugar más próximo porque la boletería y la oficina están cerradas. ¡¡¡DAN VERGÜENZA!!! ¿Cuándo vamos a decir BASTA a estos engaños? ¿Cuándo como sociedad vamos a exigir a nuestros representantes que hagan bien las tareas para las cuales nos pidieron los votemos?

Le pido a los vecinos que el año que viene, en el momento de votar, dejen de elegir a los que salen en fotos y más fotos anunciando que se pintó un banco, cambio un foquito o puso un barril para juntar plástico reciclado y nos voten a quienes en serio queremos representarlos y bregar por un Chivilcoy mejor.

Eduardo Dadario