Coty Alonso: “Sin ser Gobierno se logró gestionar de este modo, imaginemos todo lo que podremos hacer siendo Gobierno

La diputada nacional Constanza Alonso, precandidata a intendenta, viene trabajando fuertemente en la gestión de diferentes logros para nuestra ciudad que impactan de forma directa en la calidad de vida de cada vecina y vecino. Gestiona con los distintos organismos nacionales y provinciales, con una mirada integral de las necesidades que existen en nuestra comunidad. Un claro ejemplo de esto es haber propiciado la articulación de OPISU – Organismo Provincial de Integración Social y Urbana – con Edén para llevar energía segura a los barrios que la necesitan.

“Para nosotros es muy importante la escucha”, comentó Alonso, precandidata a intendenta de nuestra ciudad, en el marco de los recorridos barriales que realizó junto a precandidatas y precandidatos de Unión por la Patria este fin de semana. En ese sentido, remarcó que es imprescindible “escuchar para hacer y gestionar”.

En este marco, junto a precandidatos de Unión por la Patria, se encontró con vecinas y vecinos del Barrio Victoria para recorrer las calles que se iluminaron a través del programa Energía que Incluye de EDEN, que promueve la inclusión al sistema de red eléctrico a las familias que mantienen conexiones informales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida a través de energía asequible y segura, y aportando a la sustentabilidad del servicio eléctrico, que se puso en práctica en articulación con OPISU. “El objetivo fue el desarrollo de acciones conjuntas entre la OPISU y EDEN, con el fin de mejorar la situación socio-habitacional y ambiental de las y los vecinos del barrio, mediante la realización de obras de infraestructura y de integración social y urbana”, explicó.

Asimismo, remarcó la importancia de trabajar de manera articulada con Provincia y con Nación “para lograr el objetivo de gestiones certeras y concretas” e hizo hincapié en que, si “sin ser Gobierno se logró gestionar de este modo, imaginemos todo lo que podremos hacer siendo Gobierno”.

Las voces de las y los protagonistas

En la recorrida, se manifestaron algunas vecinas y vecinos sobre “la importancia de contar con luz en las calles del barrio”.

“Vivo en el barrio hace un tiempo y estamos felices porque nos vinieron a poner la luz pública y los chicos pueden salir a jugar afuera un rato”, comentó Nicanora. “Antes no se podía por la oscuridad, teníamos miedo de que se lastimen o que los muerda algún perro. Ahora ya no. Estamos más seguros, agradecemos mucho porque este era un barrio olvidado y ya no lo es”, afirmó.

Por otro lado, Bernardo se mostró “muy contento por esta obra” y consideró que “es una bendición para el barrio. Necesitábamos mucho esta obra para el barrio, por los chicos y las familias durante la noche. Es un logro muy grande. Esto es adelanto no solo para uno, sino sentir que está cuidado el barrio”. En tanto, hizo hincapié en “la mejora que representa esto para el barrio. Este barrio ya no es más un barrio olvidado, sino que está funcionando y cada uno va haciendo su casa cada vez más linda”.

Por su parte, Angélica opinó que “el cambio de no tener luz en la calle a poder tenerla es muy importante. Ahora los chicos pueden salir a las calles a jugar a la nochecita y estar más seguros. Esto nos da tranquilidad al barrio”.

Por último, Javier remarcó que “este avance para el barrio significa más seguridad. Ahora van a poder entrar los deliverys, antes muchos no entraban por miedo. En mi caso, al dejar el camión en la calle que estaba muy oscura no me sentía seguro, ahora todo cambia porque tengo la luz frente a casa”.