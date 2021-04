Convocatoria a donar plasma de convalecientes

Con el avance de la segunda ola, se incentiva que los pacientes que hayan tenido Covid y se hayan recuperado puedan acercarse a donar para poder proceder en tratamientos a otros pacientes.

El Ministerio de Salud bonaerense convoca a donar plasma a todas aquellas personas recuperadas de COVID, teniendo en cuenta el avance de la segunda ola. En Chivilcoy lo pueden hacer en el Hospital Municipal.

Cabe remarcar que la transfusión de plasma de convaleciente es un tratamiento que permite reducir el agravamiento de los pacientes con coronavirus, la ocupación de camas UTI, y el índice de mortalidad.

Según resolución del Ministerio de Salud (9/2021) el uso del plasma “debe administrarse como tratamiento en pacientes con menos de tres días de iniciados los síntomas, que no presenten criterios de gravedad y con diagnóstico confirmado de Covid-19, de acuerdo al criterio de los médicos tratantes en interconsulta con el Servicio de Medicina Transfusional en el marco de Protocolos médicos aprobados por la Autoridad Jurisdiccional correspondiente”.

Para donar plasma, los requisitos son:

• Ser recuperados de COVID-19.

• Tener entre 18 y 65 años.

• Pesar más de 50 kilos.

• Haber transcurrido 28 días sin síntomas y haber recibido el alta médica.

• Sentirse en buen estado de salud al momento de donar.

• No poseer patologías cardiológicas, ni enfermedades preexistentes tales como hepatitis B y C, etc.