Continúan los cruces entre Primero Chivilcoy y Juntos de cara a las elecciones

Idas y vueltas por el Presupuesto Municipal.

Imagen de archivo

Se ha generado un ida y vuelta constante en la previa de las elecciones generales que tendrán lugar el 14 de noviembre, entre los espacios Juntos y Primero Chivilcoy. En este caso, el tema en cuestión fue el Presupuesto Municipal.

Tras las acusaciones del actual concejal y candidato, José Ferro, respecto al uso del Presupuesto Municipal, sobre el que dijo «proponemos proyectos acordes a un Presupuesto de 3200 millones anuales», la edil y también candidata de Primero Chivilcoy, Sofía Matteucci, salió al cruce y le respondió por su cuenta de Twitter.

En este sentido, ella dijo: «El concejal Ferro y candidato de Juntos declaró que el Municipio tiene 3.200 millones de presupuesto, que tiene 13 millones de pesos para gastar por día. En el caso que fuera real, el presupuesto daría 8.767.123 por día y no 13 millones, que es el primer error matemático».

«El presupuesto real es de 2.907 millones, lo que representa por día 7.964.383 de los cuales por supuesto, un alto porcentaje es para sueldos, combustible, recolección de residuos, insumos hospitalarios, reparaciones de móviles, todo lo que sea gastos del estado municipal. Pero este argumento lo utiliza Ferro a raíz de la compra de la ambulancia de alta complejidad y del tractor para la Escuela Agraria porque para él sobra plata y más en época electoral», explicó.

Y continuó: «Hablan del presupuesto como si el Municipio pudiera gastar por día 13 millones de pesos. Se nota que jamás lo leyeron, incluso votando afirmativamente. Si hubiera leído al menos, sabría que el total anual es de 2.907 millones, que representa un gasto diario de 7.964.383 pesos. Estas cifras se utilizan para los gastos corrientes del Estado (sueldos, recolección de residuos, insumos hospitalarios, arreglo y mejorado de calles, arreglos de luminarias, arreglo de patrulleros, educación: jardines municipales/CUCH, y así podría seguir)».

«La queja viene de la presentación de un tractor o un patrullero o la adquisición de una ambulancia de alta complejidad para el Hospital y lo que es peor, afirman que sobra la plata para comprar estas cosas, y la verdad dan lástima. Primero, que una buena gestión, sabe administrar los recursos para que estos logren llegar a adquirir todo lo que sea necesario para nuestra ciudad. Si realmente fueran concejales y trabajaran, leerían al menos el presupuesto y dirían cifras exactas, no cualquier cosa», sostuvo.

Por su parte, Ferro también le respondió por su cuenta de Twitter, donde expresó: «Gracias por los homenajes que me están haciendo hace días en Twitter. Me parece más serio y respetuoso hacerlo en el debate (que organizó un medio de nuestra ciudad), al cual ya hemos confirmado cuatro espacios. Es lo que se merecen los vecinos, escuchar las propuestas, no atacar por redes sociales».

Como si fuera poco, el propio intendente hizo referencia a lo que dijo Ferro: Primero defendió al equipo de Hacienda, comandado por el secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo: «Por tercer año consecutivo Chivilcoy aparece con el 100% de transparencia a la hora de ejecutar el Presupuesto y comunicar sobre el mismo».

«Esta es información pública, al que todos pueden acceder», añadió.

Más tarde, fue contundente al decir: «Hace dos años venimos dotando a nuestra flota municipal, con innumerables maquinarias, automóviles, herramientas, ambulancias, patrulleros, y todo lo necesario».

«La verdad es que es increíble lo que estamos realizando y estoy orgulloso de la forma de trabajar de este equipo de gobierno», culminó el mandatario.