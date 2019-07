Constanza Alonso: “Tenemos un plan muy ambicioso para fortalecer el desarrollo local”

La candidata a intendente del Frente de Todos, Constanza Coty Alonso, anunció ayer que en su programa de gobierno cuenta con un “plan muy ambicioso para fortalecer el desarrollo local, con el objetivo de potenciar el trabajo chivilcoyano”.

En el marco de una visita a Distribuidora Irlanda y Héctor Walsh Agropecuaria, Constanza Alonso hizo referencia a la necesidad de vincular al Estado Municipal con el sector privado para conseguir nuevos mercados, y la necesidad de contar con un gobierno nacional y provincial que vuelvan a generar las condiciones para que se generen puestos de trabajo.

Constanza Alonso afirmó que la situación que están atravesando las empresas y comercios que visitan diariamente, “es muy similar ya que están atravesando una situación muy complicada, porque las políticas nacionales de este gobierno nos han llevado a elevar la desocupación un punto por año”.

En este sentido mencionó que en Chivilcoy “sabemos de los efectos de estas políticas porque hemos padecido el cierre de Paquetá y de tantos otros comercios que han tenido que bajar sus persianas. Estamos con el triste índice de ser una de las cinco ciudades con mayor desocupación en la Argentina y todos los días es peor, porque todos los días recorremos las pymes y donde antes había 20 trabajadores hoy hay 10, donde había 40, hay 15. Esto es muy triste porque detrás de cada empleo menos hay una familia”.

Coty Alonso recordó que Paquetá se instaló en la Argentina y específicamente en Chivilcoy, “porque hubo un gobierno que generó las condiciones para que se pudieran emplear a 1000 personas y cuando este gobierno hizo desaparecer esas condiciones, Paquetá se fue y nadie generó un diálogo para poder llevarle un alivio a los empleados o una política de contención al empresario”.

Al respecto, la candidata a intendente del peronismo en Chivilcoy, destacó: “Nosotros tenemos un plan muy ambicioso a nivel local, de generar el desarrollo y que los productos locales tengan prioridad y que se puedan conseguir en los supermercados. No puede ser que los grandes supermercados que están en Chivilcoy no tengan los productos locales, cuidando así el trabajo de los laburantes de nuestra ciudad y que deben estar identificados en una góndola como productos locales, y que se trabaje desde la Secretaría de Producción para que se puedan conseguir mercados, porque para que puedan acceder a esos mercados lo tienen que hacer de manera privada, dado que no hay ningún acompañamiento ni un soporte del Estado Municipal”.

“Tenemos la idea de crear una oficina de comercio exterior y para eso nos están dando una mano compañeros a nivel provincial porque aquí tenemos condiciones muy importantes ya que contamos con un Puerto Seco, una Oficina de Aduana, pero lamentablemente no hay vínculo entre el estado Municipal y el sector privado. En Chivilcoy hay una matriz productiva muy diversificada que debemos explotar y fortalecer desde el Estado”.

Viviendas

Por otra parte, al ser consultada sobre el déficit habitacional, Coty Alonso señaló que en Chivilcoy existe 270 viviendas del Plan Federal que no se lograron finalizar en la gestión anterior pero que “este gobierno provincial y municipal no ha puesto un solo peso ni movido ni un sólo expediente para que se terminen. No se entregó una sola vivienda en cuatro años y esto es imperdonable.

“Nosotros vamos a hacer las gestiones para que esas casas se puedan terminar, para que el Municipio pueda acceder a nuevos terrenos para que se puedan destinar a viviendas sociales. En el 2015 habían anotadas 3000 familias y estamos en 5000 que necesitan una vivienda, y no se ha brindado ningún tipo de solución”, sentenció.