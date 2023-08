Constanza Alonso: “Estamos abriendo un nuevo proceso político y de gestión”

Constanza Alonso dejó algunas reflexiones en su paso por un programa radial. Cierre de campaña, la problemática del agua y las demandas barriales.

La diputada nacional Constanza Alonso, precandidata a intendenta de Unión por la Patria en nuestra ciudad, en diálogo con una radio local, dejó algunas reflexiones en el marco de la campaña electoral y se refirió al trabajo que viene llevando adelante su espacio político que consideró, se encuentra en una instancia de preparación “para gobernar”.

Consultada sobre la modalidad del cierre de campaña, consideró que “la mejor forma de cerrar es mostrando gestión, las diversas cuestiones en las que venimos trabajando hace tiempo” y añadió que “movilizar aparatos como quizás otras fuerzas políticas lo están previendo, para nosotros es un derroche”, porque “no estamos cerrando la campaña, sino que estamos abriendo un nuevo proceso político y de gestión en Chivilcoy”.

En ese marco, comentó que van a seguir recorriendo los barrios. “Tenemos muchísima demanda de visitas, de reuniones y tratamos de cumplir con todas las y los vecinos que nos han convocado para que les contemos nuestras propuestas, para que hablemos del Chivilcoy que queremos y, sobre todo, para escucharlos porque tenemos que empezar a construir con la gente. La escucha es fundamental para construir ese orden de prioridades que tiene cada barrio”.

Por otro lado, sentó posición en relación a la problemática del agua en Chivilcoy. Señaló que “las principales demandas se enfocan tanto en la calidad como en la falta de presión que son cuestiones que vienen desde hace años” e hizo hincapié en la necesidad de que se hagan obras poder mejorar esta situación. “Lo que se necesita es una batería de obras, dejar el parche. Hace falta presentar un proyecto desde la gestión municipal que tiene que financiarse sí o sí desde la Provincia, porque son miles de millones de pesos. Hay que presentarlo y hay que hacer el seguimiento para que esto entre en presupuesto provincial y se pueda hacer”.

En relación a las demandas que recepcionan de las y los chivilcoyanos, definió que “no solo en los distintos barrios, sino en todos los sectores sociales con los que nos vinculamos, tanto el empresario, como el agropecuario, como los emprendedores y también las y los vecinos de los barrios con las distintas problemáticas, en todos lados escuchamos que hay falta de respuestas a problemas concretos que se vienen manifestando hace muchos años”. También, “vemos que lamentablemente no se han podido avanzar en obras que son muy necesarias para algunos barrios”.

En este sentido, subrayó que “hay carencias que tienen que ver con la falta de planificación, pero también hay carencias que tienen que ver con la parte humana, con no mirar, con no escuchar y con no poder resolver cuestiones que tienen que ver con lo más básico. Que hoy todavía haya tanta gente que llegue con la demanda de que no bajan la luz en su barrio, habla de un abandono muy importante de parte del Municipio que no acompaña a las familias en los reclamos a las empresas, que no va presionando a las distintas prestadoras para que cumplan con el rol de llevar un servicio tan básico como éste a los barrios”.

Alonso afirmó que observó desilusión en las y los vecinos, incluso que, en el marco de los encuentros que desde su espacio político llevan adelante con los diferentes sectores, hay “mucha indignación”, por ejemplo, con la puesta en valor de la plaza principal en época de elecciones. “Esto lo hemos escuchado mucho esta semana y con mucho enojo de parte de los vecinos, porque es como una postal de lo que ha pasado durante estos años de gestión en muchos temas”.

En ese sentido, remarcó que es importante que cada vecina y vecino se exprese en las urnas, “hay que elegir libremente y no dejar que otros elijan por nosotros” y añadió que “lo mejor que podemos hacer es manifestarnos democráticamente en las urnas y nosotros también tenemos la tranquilidad de que cada persona nos va a poder hacer una devolución de todo el trabajo que hemos hecho en estos años para poder gobernar Chivilcoy”.

Por último, agradeció a la militancia del Partido Justicialista y a los equipos que “están trabajando sin descanso, que redoblan la apuesta cada día” y a “las y los vecinos que nos reciben con mucho entusiasmo”.