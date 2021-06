Concejal Válvoli: “Alonso juega al filo del orden democrático”

La edil oficialista Florencia Válvoli se mostró preocupada tras la polémica por la reunión entre Ferraresi y los concejales Alonso y Poggio, a quien el propio ministro nacional identificó como representantes del gobierno local.

Tras la reunión llevada a cabo entre Jorge Ferraresi (ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación) y los concejales Constanza Alonso y Fernando Poggio, hubo fuertes críticas desde el oficialismo local por haberse considerado como un encuentro “junto a los gobiernos locales”.

Comenzado por el intendente Guillermo Britos, continuando por diversos funcionarios, la actitud de los miembros del Frente de Todos fue fuertemente reprochada. La concejal Florencia Válvoli, consultada por DeChivilcoy, también dio su punto de vista: “Que realicen reuniones entre funcionarios es saludable; pero decir que representan al gobierno local es grave”.

Y agregó: “La concejal Alonso juega al filo del orden democrático. No podemos dejar pasar por alto este accionar. No creo que desconozcan que usurpar un cargo público está tipificado en el Código Penal, artículo 246, inciso 3, pero siempre se han manejado con impunidad. Cuando asumieron sus cargos, juraron por la Constitución; por lo visto, su palabra no vale, y el voto de 23 mil chivilcoyanos, tampoco”.

“El kirchnerismo hace política adjudicándose la lucha por los derechos humanos y la democracia, pero desconocen la voluntad popular. La gente quiso que gobierne Guillermo Britos, y lo único que pueden hacer es volver a presentarse en las elecciones”, indicó.

Al hablar sobre las viviendas abandonadas en el gobierno kirchnerista, tema de conversación en la reunión, dijo: “El intendente ya aclaró varias veces que la documentación está presentada desde la anterior gestión nacional. Es mentira que se está presentando ahora, como también es mentira que son los concejales quienes gestionan obras”.