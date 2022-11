Concejal De Lillo: «Se está tratando de instalar que los concejales del oficialismo le ponemos trabas al tratamiento de los expedientes»

En una sesión con largos debates se aprobaron dos proyectos a destacar que tienen que ver con la asignación de una habitación para personal de salud del Servicio de Emergencia dentro del sector de Servicio de Guardia Externa y uno sobre un pedido de informe sobre personal, programas y estadísticas afectadas al área de seguridad.

Asimismo, se discutió respecto al funcionamiento del Concejo Deliberante y la cantidad de proyectos que llegan a tratarse en sesión. Juan De Lillo, concejal de Primero Chivilcoy, fue enfático al decir: «Se está tratando de instalar que los concejales del oficialismo le ponemos trabas al tratamiento de los expedientes, pero la realidad es que ningún bloque tiene mayoría absoluta».

En primer lugar, se trató el proyecto de ordenanza presentado por Juntos para la asignación de una habitación para personal de salud del Servicio de Emergencia dentro del sector de Servicio de Guardia Externa, que fue aprobado por mayoría por 11 votos con el acompañamiento de todos los bloques, excepto los siete de Primero Chivilcoy.

En relación a esto, José Ferro argumentó: «Hay días en que la demanda laboral es mucho, las guardias de 24 horas son cansadoras; además de la remuneración, también hay que considerar las condiciones laborales. Ésta es una de ellas para que el personal de emergencia tenga un lugar para descansar y distenderse».

«Hoy tienen un lugar pero que se encuentra en otro servicio, en un edificio anexo, que, si bien no está lejano, dificulta el trabajo cotidiano. Por eso, este reclamo de los trabajadores nos pareció oportuno y lógico. Hemos buscado hacerlo por otros medios, pero no logramos llegar a la finalidad pretendida», acotó.

Por su parte, el concejal de Primero Chivilcoy, Juan Ignacio Felice, indicó: «Dialogué con el secretario de Salud, José Caprara, quien me informó que hay un proyecto que lleva ya dos años de reestructuraciones dentro del Hospital Municipal, que incluye la habitación para el descanso de las guardias».

En este sentido, explicó el porqué del voto negativo del Bloque que representa: «Por esta razón, no vamos a acompañar este proyecto de ordenanza, y habíamos solicitado en su momento que sea un proyecto de resolución, ya que está prevista hacerse y esto sería solo un parche».

En tanto, el concejal del Frente de Todos, Gustavo Bruno, reclamó: «Los trabajadores de la salud no son escuchados y son los que están en la primera línea. Siempre hablamos del reconocimiento, pero lo que necesitan, es ser recompensados, no solo con la remuneración, sino también con buenas condiciones laborales».

El concejal Martín Giannini del bloque Vamos con Vos expresó: «Es importante darle atención al ámbito de descanso del personal de salud. Una de las patologías que más los afecta es el burnout, así que un buen descanso no solo es beneficioso para su salud sino para la atención que pueden brindar».

«Por eso es muy significativo que puedan contar con buenas condiciones edilicias y cuidar a nuestro personal de Guardia, para que puedan atender de la mejor manera a los chivilcoyanos. Por eso acompañamos este Proyecto», añadió.

Por mayoría también se aprobó el Proyecto de Comunicación, que presentó el PRO Chivilcoy, sobre personal, programas y estadísticas afectadas al área de seguridad. Éste contó con 10 votos positivos de los bloques Juntos, Frente de Todos, Vamos con Vos y Patricia Mangino; y 8 en contra de Primero Chivilcoy y Movimiento Evita.

Sobre esto, José Ferro señaló: «Celebro que este proyecto hoy se trate en Sesión porque es un reclamo que los jóvenes del PRO reciben en su contacto con los vecinos de a pie, porque el tema seguridad es un tema que preocupa, fundamentalmente, en relación a robos y estafas».

«Fundamentalmente quieren saber cuáles son las denuncias que hay, los delitos que más se cometen, qué diagnóstico hay al respecto, si hay más delitos; también quieren certezas sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo y de las cámaras de seguridad», precisó.

Y agregó: «Los representantes de la Secretaría de Seguridad informan semanalmente sobre las alcoholemias, uso del casco, por eso consideramos que también se informen sobre los hechos delictivos, que lo vemos in crescendo».

Por otro lado, Florencia Válvoli del Bloque Primero Chivilcoy dijo: «Respecto a este pedido de informe quiero aclarar que hay algunos puntos de los que se solicita información que son de público conocimiento ya que figuran en el presupuesto 2022, como la cantidad de personal, categorías y el salario básico».

«Hay otros puntos que consideramos deberían ser presentados al Ministerio de Salud ya que la Policía depende de la Provincia, como por ejemplo los llamados al 911, el tiempo que tardan en responder, lo concerniente al personal policial, los tipos penales y cantidad de denuncias», prosiguió.

En tanto, añadió: «Por tal motivo, como no se aceptó desdoblar las preguntas, y hay cuestiones que claramente no van a poder ser respondidas porque no es atinente no vamos a acompañar este proyecto».

Más tarde, Luciano Dellepiane del Frente de Todos, manifestó: «Tenemos que replantearnos cómo funciona el Concejo Deliberante, lo que nos parece es que deberíamos consensuar más en las comisiones y plenarios, que el oficialismo local esté más abierto al diálogo para poder mejorar y/o cambiar los proyectos para no llegar a esta instancia con votos negativos por cuestiones técnicas».

Por su parte, la edil Daniela Salvatore expresó: «Las estadísticas son importantes para saber dónde estamos plantados y conocer la realidad. Nosotros como bloque anteponemos las necesidades de la gente, más allá de lo político. Considero también que debemos considerar en flexibilizar la escucha con el fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y poder estar cerca de las problemáticas reales que le importan a la gente».

Sobre el tema de la búsqueda del consenso, el presidente del HCD, Lucas Burgos, sostuvo: «Creo que todos compartimos la importancia de la búsqueda de consensos, pero también en otros momentos cuando todos los proyectos salían de común acuerdo, se quejaban; por eso es normal que haya disconformidad».

A continuación, el edil Juan De Lillo de Primero Chivilcoy, enfatizó: «Se está tratando de instalar que los concejales del oficialismo le ponemos trabas al tratamiento de los expedientes que llegan a comisión, pero la realidad es que ningún bloque tiene mayoría absoluta. El Bloque de Primero Chivilcoy tiene siete concejales de los 18 que somos».

«Por ende si hay expedientes que no llegan a tratarse será por la falta de acuerdo, pero no por una cuestión malintencionada, porque eso es mentira, y no sé con qué fin lo pretende instalar. Si hay expedientes que tienen errores y llegan a sesión -y no han sido presentados por nuestro espacio- nuestra función es exponer los motivos de porque no lo acompañamos», aclaró.

Y continuó: «En todo caso, si ese expediente tiene que ser corregido será función de los autores del proyecto. Por ejemplo, hoy la concejal Florencia Válvoli explicó claramente porque no acompañamos el pedido de informe del tema seguridad, y si hay temas a corregir, modificar o agregar, es responsabilidad del autor, no nuestro que no lo presentamos».

«Si bien acuerdo con el concejal Luciano Dellepiane en que deberíamos trabajar más en buscar acuerdos, dejando de lado egos u otras cuestiones, a nosotros no nos debe preocupar lo que opine algún medio de comunicación acerca de cómo trabajamos», agregó.

Asimismo, sostuvo: «A nivel personal estoy completamente conforme de cómo trabajo, el trabajo de concejal no se resume a una sola cosa, y cada uno sabe cómo lo hace. Y lo que dura una sesión o la cantidad de temas que se traten no me preocupa, lo que sí es importante es que cada tema que se trate sea en beneficio de los vecinos de Chivilcoy».

Por último, la concejal Claudia Bogliolo del Bloque Movimiento Evita, dijo: «Que tratemos pocos proyectos no significa que estamos obrando mal, sino que estamos haciendo oír nuestras voces, que son diversas en el ámbito que corresponde, comisiones y plenarios. Eso depende de si los concejales compartimos o no las propuestas que se presentan».