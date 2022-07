Con suspenso, se aprobaron los convenios con las empresas funerarias

Cabe remarcar que el resultado de la votación quedó a revisión del Tribunal de Cuentas.

El argumento de ambos bloques que votaron en contra para dar su voto negativo fue: «No vamos a apoyar estos convenios, mientras se mantenga la Tasa de conservación del cementerio». De esta manera, la discusión se trasladó a la creación de la tasa de conservación que fue aprobada por mayoría, en el marco de la última ordenanza impositiva.

El concejal José Ferro de Juntos sostuvo al respecto: “Si nos remontamos al 29 de diciembre del año pasado se creó una nueva tasa que se aprobó por mayoría, a la cual nosotros nos opusimos, porque creemos que no se deben generar más tasas, sino que por el contrario insistimos con que haya un estado más eficaz”.

Y agregó: “Es obligación del Estado conservar lo público. No sé puede extorsionar diciendo que si no se cobra la tasa después no hay que quejarse del estado del cementerio”, haciendo alusión a declaraciones del secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo.

Por su parte, el edil Luciano Dellepiane del Frente de Todos remarcó que “si bien en su momento consideramos que era lógico crear una tasa de conservación dado el estado del Cementerio, no entendemos qué ocurrió desde el momento en que se dijo que las empresas funerarias habían incumplido hasta ahora que pretenden firmar un contrato con las mismas”.

En tanto, el concejal Martin Giannini de Vamos con Vos al expresarse pidió mocionar un pedido de informe en el que se explique qué mejoras se había hecho con lo recaudado hasta el momento con la tasa, el cual fue denegado por contar solo con dos votos.

En respuesta a todo esto, el edil de Primero Chivilcoy, Juan Ignacio Felice, defendió: “Se trata de confundir con varias cuestiones. Primero que nada, se confunde una tasa de conservación, que tiene que ver precisamente con el mantenimiento y refacción del Cementerio, pero que no significa que la municipalidad no puede construir nichos. Son cosas distintas”.

“El cementerio tiene más de 100 años y, por lógica, cada vez es más grande, y, claramente, las personas que no pueden pagar la tasa municipal son eximidas”, añadió.

Seguidamente, Felice enfatizó: “Hay algo que no se está diciendo que tiene que ver con que se eliminó la renovación del nicho, ya que era algo que muy pocos pagaban; y ahora con esta Tasa nadie se tiene que preocupar porque le retiren el cuerpo de un ser querido”. En este punto diferenció: “Podemos recordar que había una política en el 2011 la cual quería sacar los cuerpos y una política que es la de ahora que los quiere conservar”.

Por otro lado, sostuvo: “Dicen que generó sorpresa que dos empresas pidan una concesión, cuando esas empresas ya tenían una concesión por 20 años en que nunca se pidió que se hagan tareas de mantenimiento de los sectores que les toca. En cambio, ahora sí tras las negociaciones sostenidas con las empresas, en las que han admitido que devolvieron el dominio de los nichos en malas condiciones, se incluyeron actas para que pongan en valor su sector y que lo mantengan y devuelvan llegado el plazo en buenas condiciones”.

“La diferencia -remarcó Felice- es que ahora se firmó un contrato, en que se incluye el abono de un canon por parte de las empresas, el pago de derechos de construcción y que el Municipio puede hacer observaciones” y recordó que “estas empresas podrán construir nichos en las parcelas que se les va a brindar a partir de estos convenios, pero el municipio también va a construir los propios; la gente luego elegirá por cuál optar”.

Asimismo, Felice insistió en que “cualquiera que vaya al cementerio puede ver que las condiciones del mismo han mejorado”.

De esta manera, tras varias devoluciones, se llegó al momento de la votación, en que se aprobaron los convenios con nueve votos positivos de los bloques Primero Chivilcoy y Movimiento Evita; dos abstenciones de Vamos con Vos; y siete negativos de los bloques Frente de Todos y Juntos. Pero el punto de discusión fue la interpretación sobre la mayoría absoluta de acuerdo al artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal.

Según lo que argumentó el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Burgos, en base a los votos emitidos se logró la mayoría absoluta (la mitad más uno positivos y dos abstenciones); mientras que desde la oposición dicen que esto se debe tomar en base a la totalidad de los votos. Por lo que la aprobación, finalmente, quedó a revisión del Tribunal de Cuentas.