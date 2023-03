«Con Lourdes siempre tuve diálogo; no coincido en como actuaron en las internas del Partido Radical»

La concejal radical Daiana Raulier diálogo con DECHIVILCOY sobre el pedido de construcción de una playa de estacionamientos en la ciudad, algo que consideran una «necesidad»; asimismo, se refirió al funcionamiento del Concejo Deliberante; y su relación con el edil José Ferro, con quién rompió el año pasado, y con la actual presidenta del Comité Radical, Lourdes Zaccardi.

En principio, sobre la playa de estacionamiento para camiones, la concejal de la UCR expresó: «Es un pedido que hicimos en la apertura de Sesiones Ordinarias 2023, en que estuvo presente el intendente Guillermo Britos, en base a la solicitud de mucha gente de que Chivilcoy necesita llevar adelante la ejecución de este proyecto».

«La verdad es que vemos que es una necesidad porque diariamente hay camiones estacionados en las avenidas y en las circunvalaciones, donde muchas veces han sido la causa de algún accidente de tránsito. Además, en esos sectores camina mucha gente y dificulta la visión», argumentó.

En tanto, agregó: «Por eso nosotros pedimos por esta playa de estacionamiento, para que el Intendente lo tenga en consideración, y creemos que, si se lleva adelante, la ciudad quedaría más ordenada y mejoraría aún más el tránsito, así que ojalá que en este año se pueda concretar».

Asimismo, continuó: «Con respecto a lo que pasó la última Sesión, tiene que ver con un pedido del bloque del Frente de Todos respecto a un contrato entre la Municipalidad y un privado para llevar adelante la playa de estacionamiento, que data del 2018, el cual tenía una validez de 10 años; lo que les llamó la atención fue por qué no se había ejecutado después de cuatro años».

«Yo no estaba en ese momento, ya que asumí mí banca en el 2021, pero he averiguado y me contaron que había muchos vecinos que se dedican a este oficio que estaban a favor y que otros estaban en contra, por el tema de que el predio es en la Ruta N° 30 y los que viven, por ejemplo, en la avenida De Tomaso tendrían que cruzar toda la ciudad para ir a buscarlo», acotó.

De esta manera, sostuvo: «Ojalá que, si se ejecuta, haya más de una playa de estacionamiento en la ciudad para comodidad de todos. También hay que tener en cuenta que el predio del mencionado contrato no llegaba a las cuatro hectáreas. Creo que esta es una de las causas por las que no se avanzó, por más que pienso que si se hace un contrato hay que cumplirlo».

«Hoy en Chivilcoy hay mucha demanda de estacionamiento y creo que cuatro hectáreas no es suficiente para poder ubicar a todos los camiones que hay. Por eso invertir en un predio de cuatro hectáreas en que te quedarían más de la mitad de los camiones afuera, no se justifica. Yo considero que tiene que ser un predio de más de 10 hectáreas», opinó.

En relación a esto, aclaró: «Sabemos que hay muchos vecinos que si esto se lleva adelante van a estar en contra, pero nosotros no representamos a un grupo de vecinos, si no que representamos a todos los vecinos, y estoy convencida de que si esto algún día se logra llevar a cabo va a ordenar aún más la ciudad».

Seguidamente, agregó al respecto de la playa de estacionamiento: «Lo que sí proponemos, que también estaba en el en el contrato mencionado, es que haya sanciones para todos aquellos camioneros que no cumplan con el lugar de estacionamiento y creemos que no debe ser gratuito, sino que los propietarios de los camiones deben abonar un canon por la estadía».

«No hemos hecho aún un relevamiento de los camiones que hay, pero tenemos pensado hacerlo. Además, hay que tener en cuenta que acá también circulan muchos camiones de larga distancia, aparte de los cerealeros, y que depende de las características ocupan distinto espacio», añadió al ser consultada al respecto.

Concejo Deliberante

En otro orden de cosas, sobre el funcionamiento del Concejo Deliberante, Raulier indicó: «Nosotros al momento de presentar los proyectos tratamos de compartírselos a todos los concejales para que nos den su visión».

«Por ejemplo, los proyectos que nosotros presentamos y que fueron acompañados por todo el cuerpo como la demarcación de zona de ascenso y descenso de pasajeros o la señal lumínica y sonora para el cuerpo activo de Bomberos fueron modificados», continuó.

Y enfatizó: «Siempre damos lugar a que haya modificaciones porque somos 18 concejales y sabemos que se puede aportar cosas nuevas».

«La idea es que los proyectos no pierdan el estado parlamentario para poder seguir tratándose y que se lleven adelante. Por ejemplo, el caso del proyecto del Frente de Todos «Góndolas Locales» estuvo en espera mucho tiempo hasta que finalmente la ordenanza se aprobó por unanimidad», consignó.

Más tarde, la concejal radical aseguró: «Nuestros proyectos siempre son para mejorar la ciudad, nunca para poner palos en la rueda. De hecho, muchos de ellos salen de las cosas que nos plantean los vecinos de acuerdo a lo que piensan que Chivilcoy necesita».

José Ferro / Lourdes Zaccardi

En cuanto al trato que tiene con el concejal de Juntos, José Ferro, Raulier contó: «Todavía no hemos tenido ninguna reunión con Ferro, pero sí me reuní con la nueva presidenta de la UCR, Lourdes Zaccardi, en que coincidimos en volver a juntarnos a dialogar con toda la Mesa de Juntos».

«Ante esta propuesta desde el primer momento dije que sí, porque no tengo problema de integrar la Mesa, más allá de la decisión que tomé de formar un unibloque, para lo que obviamente tuve motivos. Pero la idea es que podamos trabajar todos juntos para poder mejorar, siempre con respeto, dejando de lado el egoísmo y el personalismo», puntualizó.

«Con Lourdes siempre tuve diálogo, no coincido como actuaron en las internas del Partido Radical, pero yo voy a seguir integrando el Comité, porque me debo a él y estoy para lo que me necesiten. Por eso le propuse hacer un informe como concejal para que conozcan el estado de los distintos proyectos», informó.

Proyectos

Por último, la concejal manifestó el deseo de que pongan en marcha dos proyectos presentados por su bloque el año pasado, -la señal lumínica y sonora al cuerpo de Bomberos como la demarcación de la zona de ascenso y descenso de pasajeros-: «Esperamos que este año se puedan concretar, teniendo en cuenta que ambos fueron aprobados por unanimidad».

VIDEO