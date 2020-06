[COMUNICADO] Nuestra solidaridad para con el Bloque de Concejales de Consenso Federal

El día sábado nos desayunamos con la lectura de una publicación pedida en un medio local por algunos concejales del oficialismo, donde en una argumentación con “ribetes” de ensalada, enumeran situaciones y expresan un apoyo al Intendente Municipal por presuntas expresiones desmedidas e injustificadas hacia su persona, expresadas en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante.

Luego de la lectura de la misma, este Bloque quisiera hacer unas aclaraciones:

1- Lo expresado por los ediles es erróneo; jamás se agravio al Sr. Intendente. Sólo marcamos la preocupación que nos generaba el convenio firmado entre el municipio y APREESID, sin haber pasado su tratamiento por ante el recinto del Concejo; y al mismo tiempo, la violencia verbal con la cual se había dirigido a un periodista de un medio local, en ocasión de una conferencia de prensa en la que se manifestaba la preocupación por la posible utilización de agroquímicos en nuestra ciudad.

2- Refieren los ediles que 23.000 vecinos ratificaron la continuidad del Sr. Intendente a través de su voto; sólo la interpretación de algunas mentes autoritarias pueden suponer que un apoyo electoral sea sinónimo de tolerar cualquier expresión violenta, o lo que es peor, insinuar en plena conferencia que se lo debe “consultar” previamente, antes de publicar una nota en un diario. En democracia es directamente inadmisible. Aprovechamos también para informarle a los ediles un dato que omitieron: una mayoría de casi 27.000 vecinos y vecinas votaron a su oposición.

3- La nota hace mención a que el intendente “se preocupa” por mantener la ciudad ordenada y refiere, insólitamente, que…”como si esto fuera poco, paga los sueldos en término…”. Queremos informarles que no es ni poco, ni mucho, es lo que corresponde. Resulta extraño, además, que omitan expresar que dicho pago es en gran parte posible gracias al monto millonario que le ha girado el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que pertenece al mismo espacio político que los concejales a los que denostan.

4- Nos sugieren que en las sesiones hablemos de los temas “que nos competen”, mientras que en el recinto ninguno de los concejales del oficialismo local “abrió la boca”, y sólo se limitaron a redactar la nota en cuestión unos días después. Queremos informarles que nos competen todos los temas que consideremos de interés público y que llevamos las discusiones al lugar para el que se nos ha dado un mandato popular. Los vecinos y las vecinas de Chivilcoy nos votaron para legislar en el Concejo Deliberante y no para ser comentaristas de diarios.

En resumen, volvemos a expresarnos en contra de cualquier forma de violencia institucional o política, como así también de conductas reñidas con las buenas prácticas democráticas, la libertad absoluta de expresión y la defensa irrestricta del derecho a expresar lo que desee cada vecino, vecina, periodista o quien fuere, siempre que se encuentre en el marco de la ley, y no ofenda la moral de nadie.

Repudiamos también aquella violencia que se practica en contra de “los propios”. Los mismos concejales que no “abrieron la boca” en la sesión, que es el ámbito natural en el que tienen no sólo la obligación, sino el derecho de expresarse, tres días después de transcurrida la sesión en el HCD, salen a manifestarse en forma extemporánea, por canales que no corresponden, en forma dispar, con argumentos absurdos y victimizantes, que nadie puede creerse a esta altura.

Llama la atención, además, la ambigüedad que campea el texto de la nota, mezclando temas que no tienen absolutamente nada que ver con los tratados en la sesión de referencia.

La violencia ejercida hacia adentro de cualquier espacio político siempre encontrará nuestro repudio y solidaridad para con sus víctimas.

Por lo expuesto precedentemente, este Bloque de CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS, se solidariza con los concejales del oficialismo local.