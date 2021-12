Claves para pensar tus próximas vacaciones: ¿por qué las criptomonedas pueden ayudarte?

A medida que el mundo sigue en su fiebre vinculada a las monedas digitales, cada vez son más las personas que las utilizan para distintas actividades que conforman su vida cotidiana.

Más allá de ser un instrumento de inversión y ahorro muy popular, también puede ser utilizado para planificar y pagar ese viaje que tanto anhelábamos luego de que la pandemia alterara nuestros planes. En el siguiente artículo te comentaremos todo lo que necesitas saber al respecto.

A esta altura del año se vuelve casi inevitable comenzar a preguntarse cuál será nuestro próximo viaje y cómo haremos para costearlo y planificarlo. Con el correr del tiempo y a medida que la digitalización ganó terreno dentro de nuestra vida cotidiana, podremos encontrar que los modos de vincularnos con el turismo han cambiado y seguirá transformándose en lo inmediato. Y es allí en donde las criptomonedas juegan un rol importante.

A la hora de hablar de monedas digitales, y sobre todo de la más popular de todas, que es Bitcoin, no podemos dejar de mencionar que se trata de uno de los activos financieros que mejores resultados han obtenido en estos últimos años. Este dato no es poca cosa si se tiene en cuenta que hemos atravesado una de las crisis más importantes de la economía moderna y que muchos indicadores han ido a la baja de manera estrepitosa. No es casualidad, entonces, que el turismo centre su atención en las criptomonedas.

Para incentivar a los miles y miles de nuevos inversores en este instrumento, muchas compañías turísticas, aerolíneas y hasta gobiernos han lanzado promociones y medidas especiales para quienes paguen con criptomonedas, así como también servicios exclusivos y facilidades para sus tenedores. Por ejemplo, países como El Salvador han declarado a Bitcoin moneda de curso legal, equiparándola al dólar de Estados Unidos.

Además, aprovechando los meses quietos que generó la pandemia de Coronavirus que tuvo en vilo a la humanidad, muchos turistas expertos aprovecharon a invertir y ahorrar con el fin de planificar el próximo viaje cuando todo se reanude. Así, sin necesidad de hacer grandes sacrificios ni gastos, muchas personas ya han retomado el emocionante y saludable hábito de viajar y conocer nuevas culturas y paisajes. Después de todo, pensar en criptomonedas a la hora de emprender un viaje puede ser mucho más práctico de lo que te imaginas. ¿Por qué?

En primer lugar, permite que los turistas se trasladen de un país a otro sin necesidad de preocuparse por tener encima grandes cantidades de dinero en efectivo, así como tampoco preocuparse por activar una tarjeta de crédito. Además, se ahorran cualquier problema en términos de cambio de divisas, uno de los factores que puede resultar engorrosos en todo viaje, sobre todo para los viajeros de países emergentes.

Hoy en día, con tu teléfono móvil siempre a mano, alcanza y sobra para resolver cualquier problema o necesidad económica antes, durante y después de tu viaje. Parece práctico, ¿no es cierto?