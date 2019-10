Chacabuco: la estaban velando, pero estaba viva

En el hospital dieron por muerta a una mujer, pero un empleado de la cochería se dio cuenta de que aún respiraba.

Un grave error médico provocó que una familia de Chacabuco viviera momentos dramáticos en el Hospital municipal del Carmen. Este jueves, una paciente de 85 años que estaba internada desde el 21 de octubre, fue dada por muerta. Los médicos firmaron su certificado de defunción y enviaron su cuerpo a la funeraria Olivetto.

Al llegar allí, uno de los empleados se dio cuenta que la mujer aún respiraba y les avisó a sus hijos. Efectivamente, la mujer aún contaba con signos vitales y tuvo que ser nuevamente hospitalizada. “La señora abrió los ojos con sus hijos presentes. ¡Estaba viva! Hace 40 años que estoy acá y es la primera vez que nos sucede”, contó a TN.com.ar Mirta, la dueña de la funeraria Olivetto de Chacabuco. “Fue un desastre. Si mi empleado no se daba cuenta, ni me imagino lo que se podría haber armado”, agregó.

Por su parte, los familiares de la paciente dieron más detalles de la situación: “A la tarde dijeron que ya no tenía signos vitales, tipo 10 vinieron de la cochería a buscarla. Cuando la pusieron en el cajón, los hombres que estaban preparando me avisaron de que todavía estaba respirando”, contó Gladys, la hija de la mujer, al sitio local de noticias Chacabuquero. “Lamentablemente la doctora no dio la cara. No debe tener familiares para decir semejante cosa”, dijo Gladys.

El otro hijo de la señora fue avisado del supuesto fallecimiento de su madre y viajó desde la ciudad de Pergamino donde reside. Al llegar se encontró con la confusión: “Me avisan que mi mamá había fallecido y al rato me dicen que resucitó en la casa velatoria. La verdad que estamos muy mal, muy nerviosos, no sabemos dónde estamos parados”, describió.

LA RESPUESTA DEL HOSPITAL

La Dirección del Hospital Municipal del Carmen de Chacabuco emitió un comunicado donde se explicó lo sucedido y se aclaró que se dio intervención a la asesoría letrada por los hechos ocurridos.

[Fuente: Diario Democracia]