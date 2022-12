Britos sobre la reelección: «Ganas no tengo. Pero eso lo decidirá la gente y fundamentalmente la coyuntura política»

Asimismo, manifestó que es momento de darle paso a otra generación.

En el marco de una entrevista realizada por el medio Grupo La Provincia, el intendente Guillermo Britos aseguró que no tiene ganas de buscar la reelección. «Ganas no tengo. Posiblemente la coyuntura me lleve a tener que ir», dijo.

«Ganas no tengo. Posiblemente la coyuntura me lleve a tener que ir, pero ganas no tengo. Estamos evaluando; vamos a ver cómo se dirime todo lo que es nacional y provincial (…). Pero ganas, honestamente, no. Preferiría que alguien de mi espacio continúe lo que hemos hecho en estos últimos ocho años», explicó.

En cuanto al motivo, sostuvo: «No es un motivo puntual, sino que creo que tiene que llegar un momento en la vida de cada uno de nosotros en que entendamos que hay que darle paso a otra generación».

«Tengo 58 años. He trabajado treinta años de policía, ocho de intendente, cuatro de diputado, y ya creo que llegó el momento de que venga una nueva persona a hacerse cargo del municipio», continuó.

En tanto que el Mandatario concluyó: «Pero eso lo decidirá la gente y fundamentalmente la coyuntura política que se arme de acá a que cierren las listas».