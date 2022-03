Britos: “Seguiremos trabajando para mejorar el poder adquisitivo de todos los empleados municipales”

En conferencia de prensa, el intendente Guillermo Britos manifestó, ante el conflicto con un sector del personal de salud: “El secretario de Hacienda está esperando que alguien venga a hablar con él para resolver todo lo que sea posible” y aseguró: “Seguiremos trabajando para mejorar el poder adquisitivo de todos los empleados municipales a lo largo de lo que queda de gestión”.

Asimismo, recordó que ya se ha dado un aumento del 26,7% para el primer semestre del año, un aumento para las horas extras y la garantía de que todos los meses del año todos los empleados municipales cobrarán su sueldo en tiempo y forma, como se ha hecho todos estos años.

En primer lugar, el jefe comunal aclaró: “Por un lado, los autoconvocados y los gremialistas le habían hecho dos propuestas concretas a los concejales del bloque Vamos con Vos, que gentilmente nos las trasladaron y que aceptamos; y, por otro lado, el secretario de CICOP, Darío Villalba, se comunicó con el director del Hospital, Fernando Laurito, para pedirle una reunión a solas con el secretario de Hacienda, a la que por supuesto accedió; pero ninguna de las cosas ocurrieron, ya que pusieron como condición que la única forma de sentarse a dialogar con el Ejecutivo era que le garantizan el salario básico de $40.000 a los temporarios 6 antes de la reunión”.

En este sentido, el mandatario sostuvo: “Tanto yo como los miembros del Gabinete estamos a disposición para dialogar y resolver todo lo que se pueda, a pesar de las agresiones que vengo recibiendo desde 2015 por el concejal Álvarez y otros”.

“Desde la gestión municipal estamos para trabajar y recibir a todos los que quieran sumarse a colaborar e intentar resolver los problemas, como han hecho los concejales Martin Giannini, y Daniela Salvatore y el secretario Federico Barraza del Bloque Vamos con Vos o la concejal Claudia Bogliolo del bloque Movimiento Evita; y no a los que vienen a incentivarlos y echar más leña al fuego”, agregó.

En tanto que enfatizó: “Hay que entender, de una vez por todas, que los temas de estado como son la salud, educación, seguridad, deben trabajarse con proyectos a diez años, que gobierne quien gobierne, deben respetarse. Nosotros estamos en esa línea, claramente hay algunos que no, y la gente sabe quiénes son”.

“Desde este gobierno municipal vamos a seguir trabajando en pos de seguir mejorando el poder adquisitivo de los empleados municipales, que, de hecho, hoy están cobrando su sueldo, con el 15% de aumento pactado del 26,7% total dado para el 1° semestre”, añadió al respecto.

Mientras que apuntó: “Hay un enfermero que estuvo diciendo en los medios y en reuniones con concejales que gana $23.000 cuando en realidad gana $128.000. Hay médicos que ganan $250.000, otros $300.000. Hay que decir la verdad, porque si no se sabe qué se está discutiendo. Por nuestra parte, seguimos esperando que alguien se acerque a dialogar con intenciones de resolver realmente lo que se pueda resolver”.

En cuanto a la medida de paro dispuesta por este sector, el Intendente dijo que “las guardias deben estar garantizadas, y que, en caso contrario, de no cumplirse lo mínimo estipulado, la Dirección de Legales actuará como corresponde”.

En este sentido, le agradeció al Servicio de Oncología que ya le comunicó que trabajará con normalidad y les aseguró a todos los empleados que quieran trabajar que pueden hacerlo y que el Municipio garantizará que se den las condiciones para que lo hagan sin sufrir presiones ni inconvenientes.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, explicó que “hoy más de $20 millones de lo que se recauda por las tasas municipales se destinan al pago de los salarios, sumado a la coparticipación provincial (que históricamente en Chivilcoy se destinó al pago de los salarios)”. Y ejemplificó: “Recibimos $157.000.000 de coparticipación en marzo y se pagaron $174.000.000 de salarios mensuales”.

“En orden con lo que piden, la opción es hacer una ordenanza de emergencia económica, y que se dejen de pagar las bonificaciones y las horas extras, para aumentar los salarios básicos a $40.000 como reclaman; pero esto no va a favorecer a nadie”, sostuvo.

Asimismo, agregó: “También hay que tener en cuenta que un aumento -sea el que sea- no puede ser solo para los empleados de salud, se debe contemplar a todos”.

En relación a todo esto, De Lillo argumentó: “No muchos municipios ya han anunciado que en junio van a pagar el aguinaldo, como hemos hecho nosotros. Y si comparamos los salarios, vamos a ver que no son tan malos como dicen, sino no sería una realidad que tanta gente quiere venir a trabajar acá”.

“Esto no quita que los salarios no son grandiosos, ni acá, ni tampoco en otros ámbitos ni siquiera de orden privado, salvo raras excepciones, porque no podemos omitir las condiciones macroeconómicas del país, que nos afectan a todos”, indicó.