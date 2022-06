Britos: “Se trata de seguir trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra ciudad”

El intendente Guillermo Britos participó de una recorrida de la obra de un Centro Comunitario, que se está construyendo en un predio ubicado en la calle 8 y Gral. Rodríguez, en forma articulada entre el Municipio, la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Movimiento Evita Chivilcoy.

Estuvo acompañado por el director Nacional Desarrollo Socio Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Álvaro Llimbas; la referente del Movimiento Evita local, Micaela Román; la concejal Claudia Bogliolo; y la secretaría de Desarrollo Social, Natalia Giorgetti.

En este marco, el Jefe Comunal indicó: “Está muy avanzada la construcción de este espacio, lo que es una alegría para nosotros. Cabe recordar que en principio tuvimos muchos inconvenientes por parte de la oposición, pero esto demuestra que era una obra muy importante y necesaria para este barrio, que se está erigiendo en este terreno que estaba abandonado y ahora podrá ser utilizado por todos los vecinos”.

“Se trata de seguir trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra ciudad. Esa es la obligación que tenemos todos los que somos elegidos por el pueblo”, remarcó al respecto el Intendente.

Seguidamente, Micaela Román sostuvo: “A pesar de los palos en la rueda, estamos avanzando en esta obra pública que se está llevando a cabo por una cooperativa conformada para este fin, con obreros del barrio, cuyas herramientas hemos gestionado también con el Ministerio de Desarrollo Social”.

En ese sentido, Román también detalló: “Desde el año 2015 tenemos una deuda pendiente con este barrio y hoy estamos construyendo este espacio sociocomunitario, que es un sueño porque es darles respuesta a las necesidades de los vecinos”. Y agregó, “es importante porque se trata de una política de estado, ya que los gobiernos pasan, pero esto va a quedar en beneficio del barrio”.

Por su parte, Álvaro Llimbas remarcó: “Estamos muy contentos. Es un año con una inversión récord en los barrios populares, con el objetivo de generar este tipo de espacio para servicio de los vecinos. Esto muestra la sinergia entre el Estado Nacional, el Estado Municipal y las Organizaciones, cuando los recursos son invertidos como corresponde”.

“Venimos trabajando muy arduamente con las cooperativas, también para que se genere mano de obra, y que, a la vez con proyectos como este, se urbanicen los barrios populares y que se le den respuestas a las necesidades de cada lugar. Para esto es fundamental el acompañamiento de los estados municipales, como en el caso de Chivilcoy, que permite que se profundicen las políticas”, agregó.

En tanto que, Claudia Bogliolo dijo: “Esta iniciativa nos llena de orgullo porque muestra lo que se puede lograr trabajando en forma articulada, para dar respuestas a las demandas y a las necesidades de este barrio”.

“Como concejal haber contribuido a la aprobación de este convenio, que no fue fácil, me pone muy contenta, porque no se trata de una foto, sino de entender a la política como una herramienta de transformación de la realidad y la puesta del Estado al servicio de la comunidad”, resaltó.

Por último, Pablo, en representación de los obreros, explicó que son siete los trabajadores dedicados a la obra y destacó que están operando muy rápidamente.

