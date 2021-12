Britos, refriéndose a Bruno: «Es mentira y es una canallada que diga que las autoridades municipales no lo dejan trabajar»

El intendente Guillermo Britos aclaró que “es incompatible ser concejal y empleado municipal» e informó que “están en negociaciones por los montos de las guardias con los representantes de los distintos servicios del Hospital Municipal”. En relación a esto último, el jefe comunal transmitió la tranquilidad de que ningún chivilcoyano quedará sin atención.

Para esto, el jefe comunal brindó una conferencia de prensa en la cual estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo.

Para explicar la incompatibilidad entre ser concejal y empleado municipal, tal como lo indica la Ley Orgánica de las Municipalidades, el mandatario citó los casos de otros médicos que han sido o son concejales actualmente: “Por ejemplo, José Ferro reservó su puesto en el Hospital hasta que termine su mandato; al igual que Patricia Mangino; y Fernando Laurito (que hasta hace poco era concejal) también, pero como faltaban pediatras hizo guardias de urgencia, para lo cual fue autorizado».

«En el caso del médico Gustavo Bruno sabía al encabezar una lista que debía optar por pedir licencia en alguno de los dos cargos, ya sea el de jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Municipal o al de concejal» y continuó: “no puede renunciar a la dieta de concejal y seguir siendo empleado municipal, eso está prohibido por la Ley”.

De esta manera, aclaró respecto a declaraciones que hizo el edil: «Esto quiere decir que es falso que no lo dejamos trabajar, sino que es incompatible por función”. Por otro lado, agregó: “Además, el director del Hospital, José Luis Neme, hizo una nota para pedir la autorización de que pueda hacer 10 guardias de urgencia mensuales, por lo que hice un decreto para autorizarlo. Si decide no hacerlas es porque no quiere».

«Es mentira y es una canallada que diga que las autoridades municipales no lo dejan trabajar», agregó.

En cuanto a las guardias, el jefe comunal explicó: «En este momento, los secretarios de Hacienda y Salud están negociando los montos de los distintos servicios».

Y enfatizó: “Quiero transmitirle a los chivilcoyanos se queden tranquilos de que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para cubrir todos los servicios. No los vamos a dejar abandonados. Nunca lo hicimos ni lo haremos», enfatizó en este sentido.

Luego, el mandatario dijo: «Más allá de todo, le quiero agradecer a todos los mayores contribuyentes y concejales que votaron la Fiscal e Impositiva, como así también a los que votaron el Presupuesto; a pesar de las consideraciones erróneas que tuvieron en algunos puntos».

En torno a esto, el secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, aclaró: «Erróneamente se dijo que tenemos 18 Secretarías, cuando en realidad hay diez cubiertas hoy en día”. “Hay que aclarar que hay muchísimos cargos creados en el Presupuesto que hoy no están cubiertos, pero que debemos dejarlos para que la gente que se jubiló con esos cargos pueda seguir percibiendo su jubilación».

VIDEO