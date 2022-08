Britos recibió la visita de Urtubey: Ambos coincidieron en fortalecer los vecinalismos y la autonomía municipal

El intendente Guillermo Britos recibió la visita de Juan Manuel Urtubey, con quien compartió una reunión de trabajo y luego brindaron una conferencia de prensa en que, entre otros temas, ambos coincidieron en fortalecer los vecinalismos y defender la autonomía municipal.

Al respecto el jefe Comunal manifestó: “Es un honor recibir a Juan Manuel Urtubey, quien fuera diputado nacional, gobernador de Salta y candidato a vicepresidente en la lista con la que gané mi segundo mandato en 2019” y remarcó: “Siempre es un gusto dialogar con él y le agradezco que se haya acercado hasta nuestra ciudad”.

En este sentido, Urtubey sostuvo: “Argentina sale con un gran acuerdo nacional, que tiene que tener un contenido. Esta agenda la tenemos que construir entre todos, por eso estoy recorriendo distintos puntos del país”.

En relación a esto, remarcó: «Tenemos que dialogar con los distintos sectores para cambiar la agenda, por eso también mi interés de conversar con Guillermo Britos, porque tiene un rol muy importante dentro del vecinalismo” y enfatizó: “Además de que es un intendente que gestiona y resuelve las cosas».

Asimismo, indicó: “Tenemos que fortalecer la unidad municipal, luego la provincial, y después la nacional. Eso es lo que demanda el mundo actual».

Para cerrar, Urtubey dijo: «En Chivilcoy la agenda no la imponen otros. Acá hay método, organización y trabajo».

Por su parte, el Intendente expresó: «Nuestro planteo como vecinalistas es tener mayor autonomía municipal y reclamar igualdad para todos los municipios, gobierne quien gobierne en Provincia o Nación. Como así también manejar mayores recursos».

ACLARACIONES

Por otro lado, el jefe Comunal explicó respecto a la posible visita del ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis: “Lo invité a recorrer obras como el acceso a Gorostiaga y la del Parque Industrial; y posiblemente venga en los próximos días”.

Más tarde, el Mandatario aclaró: «La obra de las 17 cuadras de asfalto la terminó pagando el Municipio porque los fondos enviados no fueron suficientes, por eso cuando se habla tanto de que sin fondos de Nación no podemos hacer nada, es importante que los vecinos sepan que no es así, y que no se les mienta”.

