Britos opinó sobre los temas que preocupan a la sociedad: Covid 19, Emergencia Sanitaria, clases, Bingo y entrega de las Tarjetas AlimentAR

El intendente Guillermo Britos expresó su opinión a través de su red social Facebook; respondió a muchas de las inquietudes formuladas por la gente en temas tales como la prosecución de las clases, el Bingo, etc.

Como hemos informado, a los fines de proteger a los vecinos de Chivilcoy de posibles contagios masivos, hemos adherido al decreto provincial que establece la Emergencia Sanitaria por 180 días, con suspensión en principio por 15 días (prorrogables), de todo evento masivo, cultural, artístico, deportivo, social, etc.

Hay muchas quejas sobre la no suspensión de las clases, personalmente coincido con esas quejas, pero la decisión sobre educación no es municipal, sino de las autoridades educativas y de salud de la provincia de Buenos Aires. Pienso que se deberían suspender, pero evidentemente se ha evaluado la situación y se resolverá seguramente de acuerdo al avance o no del Virus.

Lo mismo ocurre con el Bingo, cuya autoridad de aplicación, que es Lotería de la provincia de Buenos Aires, emitió una resolución . Por el momento sólo tiene prohibición de encender todas las máquinas, debiendo dejar una máquina intermedia apagada.

Con respecto a la entrega de las tarjetas AlimentAR, buscaremos la forma que con la menor reunión de personas posibles, dentro de lo complejo del tema, se entreguen durante esta semana las tarjetas. Iremos informando a medida que avancemos con las decisiones en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de Nación y con ANSES y el BANCO PROVINCIA.

La idea en principio es hacerlo en lugar abierto y con no más de doscientas personas a la vez. Cuando esté resuelto hora, fecha y lugar para cada letra se informará y SOLAMENTE SE ATENDERÁ EN ESE HORARIO A QUIEN SE CONVOQUE.

Les pido que nos cuidemos todos. Tratemos de que Chivilcoy sufra lo menos posible con esta Pandemia. Si alguien tiene síntomas no vaya al hospital ni ningún centro de salud, llame al 107 que nos ocupamos que los médicos vayan al domicilio. Estamos a disposición de todos los vecinos.