Britos: «Nunca estuvo en mi mente participar en las listas de Juntos y tampoco nadie me lo ofreció»

En el marco de una nueva presentación de luminarias LED, el intendente Guillermo Britos, aprovechó la presencia de los medios para brindar aclaraciones respecto de ciertos rumores respecto a las próximas elecciones y su candidatura en determinados espacios políticos. En tanto, se refirió a la confirmación de la candidatura de Ariel Franetovich, la que aseguró que «va a enaltecer el debate».

En primer lugar, consideró importante responder al Dr. Gustavo Bruno luego de sus declaraciones y expresó: «Hace unos días un intendente amigo me preguntó por qué discutía con minúsculos dirigentes que después no terminan ni estando en una lista, y voy a utilizar esto para Gustavo Bruno, porque que él me injurie como hizo, tratándome de incapaz, para mi es un halago. Si llega a ser candidato, algo que no ha logrado hasta hoy y no creo que logre este año, debatiremos, mientras tanto no lo tomo en cuenta».

En otro orden, se refirió al titular de un diario local, que afirmaba que Britos sería candidato del espacio Juntos: «El periodista que publicó esa información tendrá que decir de dónde saco tremendo disparate. Ni los candidatos de Juntos tienen garantizado hoy las dos listas. Es otro tema más que después utilizan para contestarse entre ellos y crear polémicas y agravios. Nunca estuvo en mi mente participar en las listas de Juntos y tampoco nadie me lo ofreció».

Finalmente, opinó sobre la candidatura de Ariel Franetovich y manifestó: «Me parece una muy buena idea la intervención de Ariel Franetovich como candidato a intendente, va a enaltecer el debate que viene muy bajo hasta ahora. Quiero sumarme a sus palabras y esperemos que no quede en eso, de que quien gane las elecciones va a tener encolumnado a todo el arco político. Chivilcoy hubiera sido distinto si eso hubiera pasado en estos ocho años, no pasó en la gestión de Macri, mucho menos en la de Alberto Fernández que los dirigentes que responden a ellos hayan acompañado al municipio para gestionar». Y agregó: «Ojalá esta vez sea cierto. Si nos toca perder vamos a estar para acompañar al intendente que gane y si ganamos, esperamos tener el acompañamiento del resto».

«Festejo y me parece muy bien que Ariel Franetovich sea candidato, porque los candidatos que había hasta ahora, realmente, no creo que le hicieran muy bien a Chivilcoy», sostuvo.

Y culminó: «Nosotros vamos a que Primero Chivilcoy siga gobernando y, en el caso de que no ocurra, estamos dispuestos a acompañar a quien le toque ganar. Ojalá el resto de los dirigentes dejen sus mezquindades, sus egoísmos de lado y trabajen por Chivilcoy».