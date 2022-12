Britos: «Nunca antes de mi gestión se habló de transparencia fiscal»

El intendente Guillermo Britos habló sobre el nuevo informe del índice de transparencia y visibilidad fiscal que mantiene a Chivilcoy en el segmento más alto de cumplimiento, como así también de la importante inversión en salud realizada con la compra de un mamógrafo de alta resolución para el Hospital Municipal.

En primer lugar, sobre el índice de ASAP, indicó: «Nunca antes de mi gestión se habló de transparencia fiscal. Desde el 2018 se logró que Chivilcoy esté en el primer lugar con el 100%. Desde ese momento hasta hoy, Chivilcoy se mantiene en el primer nivel de municipios con alta visibilidad de cuentas públicas, que ASAP divide en cuatro niveles».

«No es como se dijo, de manera canallesca, en un medio, que Chivilcoy perdió el rango de transparencia, es una mentira, es otra más de las tantas operaciones que nos hacen desde ese matutino. Además, también salió una exconcejal diciendo barbaridades como que no hay nada publicado, que claramente es mentira», agregó.

En este sentido, puntualizó: «Como explicó el contador Peracca que es el responsable, están los cinco ítems que piden cargados en la página web municipal y se cumplió con todos los parámetros. El diez por ciento que nos descontaron fue porque en algún momento del chequeo de alguno de los ítems hubo una falla y no se visibilizó».

En conclusión, el Mandatario sostuvo: «De todas maneras, seguirán diciendo lo que quieren, pero la gente sabe cómo nos manejamos, y cuando llegue el momento de votar, decidirán qué es lo que quieren para el futuro de la ciudad».

Más tarde, hizo referencia a la reciente adquisición hecha para el Hospital Municipal: «El mamógrafo que estaba en funcionamiento era del año 1995, a pesar de que hubo gobiernos que contaron con incontable ayuda del gobierno nacional y provincial, nunca se renovaron ese equipo».

«Cuando Eduardo De Lillo vino con el pedido del área de Salud, me dijo que el mamógrafo no tenía repuesto y que no se podía reparar algo tan necesario para las mujeres, no lo dudamos. Así se decidió invertir 23 millones de pesos, es decir 135 mil dólares, que ya fueron abonados. El aparato ya está prácticamente instalado y pronto comenzará a usarse», remarcó.

«Nosotros con recursos de los chivilcoyanos, agradeciendo siempre a los vecinos el pago de las tasas, hemos podido comprar el tomógrafo y ahora el mamógrafo para dotar a nuestro Hospital Municipal, al que concurren la mayoría de los chivilcoyanos, y en donde los trabajadores hacen un esfuerzo enorme para brindar la atención necesaria», concluyó.