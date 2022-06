Britos: «Llama la atención el desconocimiento sobre el funcionamiento del Municipio y la tarea que le corresponde a cada funcionario»

El intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, y el contador municipal, Oscar Peracca, brindaron aclaraciones respecto a la ordenanza de Emergencia de Abastecimiento y dieron a conocer la reglamentación de la misma.

En ésta se explica que, en caso de fracaso de una licitación (privada o pública) de insumos vitales, se abrirá un periodo de negociación con las empresas que habitualmente participan de estas licitaciones.

En caso de recurrir a la Emergencia de Abastecimiento se llevará un registro de situaciones en las que se aplica esta Ordenanza y su reglamentación, que será publicada mensualmente; se presenta solo una oferta que cumpla con los requisitos exigidos se procederá a su adjudicación, citando la facultad otorgada por la E.A.: y, la adjudicación directa sin licitación podrá superar el valor máximo autorizado, sólo para insumos médicos de emergencia.

En relación a esto, el Mandatario sostuvo: «Leí que el concejal de Juntos, José Ferro, le pidió al contador una audiencia para que le informe qué insumos va a comprar el Municipio mediante la ordenanza mencionada».

En ese sentido, el Intendente dijo: «Lo que más me inquieta de esto es que una persona que tiene intenciones de ser intendente no sepa el funcionamiento mínimo del Municipio y la tarea que corresponde a cada funcionario«. Y aclaró: «La función del contador es certificar la legalidad de todo lo que hacen todas las áreas municipales, pero no hacer compras«.

Y aclaró que «como ya hemos dicho, en caso de tener que hacer alguna compra mediante esta ordenanza, se informará en forma mensual y pública qué compras se hacen, por qué y se presentará la documentación correspondiente».

Por su parte, Eduardo De Lillo apuntó: «Esta situación muestra a las claras que algunos ya han entrado en campaña electoral para el 2023. Llama la atención que anuncien por los medios que van a pedir una audiencia. Claramente son cosas para la foto».

«Yo me pregunto: ¿en qué lugar del mundo un funcionario público pediría permiso para hacer algún acto por izquierda? Si hay algo que nos caracteriza como gestión es que actuamos en forma transparente. Lo que hicimos fue generar una herramienta para usar en caso de tener una emergencia, teniendo en cuenta la problemática actual», acotó. Y aclaró: «Es sin dudas un acto de transparencia y de responsabilidad a la hora de ejercer nuestras funciones».

Por último, el contador Municipal, Oscar Peracca indicó: «Siguiendo la reglamentación de la Ordenanza, cada una de las compras que se hagan tienen que ser a valor mercado y se publicará mensualmente lo que se compre, que será certificado, como normalmente se hace, por el contador y el secretario del área en cuestión».

En tanto, enfatizó que «la adjudicación directa sin licitación podrá superar el valor máximo autorizado sólo para insumos médicos de emergencia».

Por otro lado, el jefe Comunal hizo referencia al avance de la obra del nuevo acceso al Parque Industrial: «Esta mañana me comuniqué con la empresa Centurión Hnos. quienes me informaron que están trabajando normalmente. El jueves pasado terminaron de pavimentar, ahora está en proceso de secado y se finalizará respetando los tiempos».

«Lo que me preocupa es que en una nota en un diario figura el nombre de vecinos que supuestamente cuestionan la obra, y algunos de ellos me llamaron para informarme que de ninguna manera se quejaron en ningún medio», remarcó al respecto.

