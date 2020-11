Britos: “Hay que trabajar, no sacarse fotos, sino recorrer los barrios, poner la cara, y resolver los problemas de la gente”

Así lo expresó el mandatario en conferencia de prensa, en respuesta al comunicado de los ediles del Frente de Todos, tras la sesión de cambio de autoridades.

El intendente Guillermo Britos hizo referencia al cambio de autoridades en el HCD, respondió al comunicado del Frente de Todos, y aclaró que no tiene ningún acuerdo con Ariel Franetovich. “Los errores no se deben buscar siempre en frente sino reconocer los propios”, sostuvo, apuntando directamente contra dicho espacio de la oposición.

En primer lugar, expuso: “Nosotros ganamos las elecciones en octubre del 2019, con el peor escenario posible, porque competimos con dos listas nacionales que a nivel nacional una tuvo casi 50 puntos y la otra 40, contra el 6% de la nuestra, y, sin embargo, ganamos a nivel local, en parte porque mucha gente nos votó por la gestión, y por el otro, porque es afín a nuestro espacio”.

“Esta situación no se puede desconocer, los errores no se deben buscar siempre en frente sino reconocer los propios”, sostuvo.

A continuación, repasó: “En el 2017 ingresaron solamente dos concejales de nuestro espacio al HCD, pero lo aceptamos y seguimos trabajando codo a codo con la gente para poder revertir esa situación”, y agregó: “En el 2019 contra todos los pronósticos sacamos más del 48%, y, de todas maneras, se hizo un acuerdo entre tres espacios opositores –Cumplir, Unidad Ciudadana y Cambiemos- y perdimos la presidencia del Concejo”.

En esta oportunidad, Britos aclaró: “El bloque oficialista, PJ Parte, PJ Todos y la concejal Lourdes Zaccardi de Juntos por el Cambio, se unieron y pidieron nuevas autoridades, con diez votos a favor, siete en contra y una abstención”.

A la vez, remarcó: “Ningún bloque tiene mayoría absoluta en este Concejo Deliberante por lo que hay que consensuar todos los proyectos, lo que es una gran ventaja a nivel democrático, más teniendo en cuenta hechos de la historia que fueron aberrantes, cuando se levantaban doce manos automáticamente”.

A continuación, analizó: “En política hay que construir, nunca enojarse ni creerse dueños de votos que no son propios. Más que culparme a mí de que la CCC o el Movimiento Evita, que a nivel nacional trabajan con Alberto Fernández, a nivel local lo hagan junto a nosotros, o de la fractura al interior del PJ, deben buscar sus errores”.

“La verdad es que, si mañana algunos de los concejales quieren un cambio de autoridades nuevamente, y cuentan con mayoría simple (10 votos), se pide la sesión y se procede a hacerlo, ya que la Ley Orgánica Municipal lo estipula así” –sostuvo-, “pero sus acciones son su responsabilidad no es culpa del Ejecutivo Municipal, sino que hay algo en su construcción que está fallando”, enfatizó.

A esto, el Intendente respondió: “Hay que trabajar, no sacarse fotos, sino recorrer los barrios, poner la cara, y resolver los problemas de la gente”. “De hecho, si se liberan los espacios públicos, cumpliendo con los protocolos, en veinte días volveremos a las plazas a atender a los vecinos, como veníamos haciendo”, adelantó.

Al ser cuestionado por algunas de las consideraciones que el Frente de Todos denuncia en su comunicado, indicó: “Hablar de un golpe es algo desafortunado, y que considero que no corresponde a esta situación; en cuanto a acuerdos espurios yo no hice ninguno, por ahí los que están acostumbrados a hacerlo se piensa que todo el mundo los hace; y con ex intendentes de la democracia no tuve ni tengo ningún acuerdo, más allá del respeto que le tengo a muchos de ellos, y a quienes les agradezco”.

“En cuanto a quién hacen referencia -Ariel Franetovich- es con el único que tengo buena relación de los ex intendentes del Frente para la Victoria, ya que nuestra discusión en el pasado fue por un funcionario que él tenía en su momento, pero no tengo ningún acuerdo ni hable en el último tiempo. La última vez que lo hice fue cuando pasó lo de Natalia Wildner. De igual forma, me parece bien que se sume a participar en política si así lo hace”, aclaró.

Para cerrar, respecto a sus proyecciones políticas partidarias, sostuvo: “Me acusan a mí de cambiarme de espacio, yo desde hace nueve años siempre me mantuve en la línea del medio, siempre enfrentado a las dos estructuras grandes, yo no me corrí nunca”.

“Mi idea es seguir por el camino del medio, se está conformando un nuevo espacio en el que se están sumando dirigentes nacionales y provinciales muy importantes, al cual seguramente me sumaré. Pero, hoy por hoy, estamos lejos de eso, todavía estamos abocados a la pandemia”, cerró.

