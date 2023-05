Britos: “Hablan de un acuerdo entre Primero Chivilcoy y Vamos con Vos, pero no del acuerdo entre Juntos y La Cámpora”

El intendente Guillermo Britos encabezó una nueva Salida de Gabinete, en este caso, en la Plaza Colón, en la continuidad de este Programa que tiene la intención de propiciar el diálogo directo con los vecinos. En la misma brindó su opinión con respecto a varios temas.

En cuanto a las inquietudes planteadas hoy, el jefe Comunal indicó que «fueron en su mayoría requerimientos de fácil resolución y algunos pedidos de trabajo, que iremos llamando a medida que haya alguna vacante».

Incremento salarial

Seguidamente, al ser consultado por la aprobación del nuevo incremento salarial en el Concejo Deliberante, sostuvo: «Hemos dado un aumento del 20% para el mes de mayo, pero sabemos que con los números de inflación que hay nunca es suficiente».

«La cifra ha sido alarmante, y es un tema que no podemos obviar. Tenemos que hacer foco que la inflación promedio de abril es del 8%, más del 10% en alimentos; que esperamos logren controlar pronto porque, sino va a ser cada vez más complicado para todos», remarcó.

Viviendas / Barrios Federales

En referencia a los barrios federales, el Mandatario aclaró: «El barrio junto a las vías fue tomado hace ya muchos años, de hecho, está es la razón por la cual no se pueden finalizar ahora, junto a los otros barrios que habían quedado sin culminar».

«Sabemos que el problema habitacional es grande, y que con las viviendas que estamos terminando no se resuelve el problema. Pero afortunadamente después de muchos años y muchas trabas se está avanzando», agregó.

Y detalló: «La empresa a cargo ya está trabajando tanto en el Barrio de la calle Suipacha como en el de la Rosetti, y en estos días empieza en el barrio de la calle Bomberos Voluntarios. De esta manera, vamos a resolver al menos el problema de 170 familias».

Juntos / Proyecto de resolución

Respecto a un proyecto de resolución presentado por Juntos, que volvió a comisión, explicó: «Lo que plantearon con muy buen criterio desde el espacio Vamos con Vos es cómo se va a cubrir ese 50% que no se cobraría de la Tasa Vial, porque en el proyecto no está explicado».

«La única manera de cubrirlo es a través de recursos ordinarios, que están destinados a otras cosas, como el salario de los empleados o el pago a proveedores, algo que claramente el Municipio no está en condiciones de hacer», señaló.

E indicó: «Ellos hablan de un acuerdo entre Primero Chivilcoy y Vamos con Vos, pero no del acuerdo entre Juntos y La Cámpora. Por otro lado, porque en vez de apuntar a esto, no hablamos del gran tema que afecta a los productores, que son las retenciones, por qué no se plantea reducirlas en un 50%».

Caminos rurales

Más tarde, el jefe Comunal enfatizó: «Además, si hay algo que no pueden decir es que está gestión no ha trabajado en pos de mejorar los caminos rurales. Permanentemente la Dirección de Vial y las Delegaciones están trabajando en ellos».

En este sentido, detalló: «Hemos hecho grandes obras como los caminos estabilizados a Ramón Biaus, San Sebastián e Indacochea; y distintos accesos estabilizados a escuelas rurales. Es un trabajo constante en todo el Partido».

Seguridad

Por otro lado, el Intendente destacó que el Centro Multiagencia 911 de Chivilcoy es de excelencia e invitó a que vayan a visitarlo para conocer cómo se trabaja allí: «Muchos presentan proyectos desde el desconocimiento porque plantean cosas que ya tenemos y que funcionan».

Obras en curso

Por último, el jefe Comunal hizo referencia a las obras que se están llevando a cabo: «Estamos prácticamente terminando el asfalto en la zona del Barrio Antártida Argentina y también avanzamos con el cordón cuneta en la calle 77, todo con mano de obra y recursos municipales».

«En lo demás está difícil por la incertidumbre económica, por ejemplo, ayer se abrió la licitación para las luminarias LED, pero las cotizaciones superaron casi en un 70% el presupuesto, por lo que tendremos que llamar a una nueva licitación. Lo mismo sucedió con la garita para el Parque Industrial de Moquehuá», continuó.

Y concluyó: «En estos días se abre la licitación para 31 cuadras de cordón cuneta y para esta semana nos prometieron el adelanto para la obra de la Plaza 25 de Mayo, que esperamos cumplan, así podemos comenzar los trabajos allí, que tanto esperamos».

VIDEO