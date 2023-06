Britos: “Estoy honrado con el ofrecimiento de Milei, pero aún no está cerrado, y desmiento haberme reunido con la mesa provincial de La Libertad Avanza”

Esto surge en respuesta a una publicación que se hizo en un medio local. Asimismo, destacó que hay muchos posibles candidatos a intendentes dentro del espacio Primero Chivilcoy.

El intendente Guillermo Britos brindó una conferencia de prensa en la que dijo estar honrado por el ofrecimiento que le hizo Javier Milei para ser su candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires, pero aclaró que “aún no está cerrado”. Asimismo, desmintió que se haya reunido con la mesa provincial de la Libertad Avanza.

En primer lugar, el Jefe Comunal remarcó: “Quiero destacar en primer término que me honra el ofrecimiento que me ha hecho Javier Milei, quien tiene muchas posibilidades de llegar a ser presidente de la Nación, de que yo sea su candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires».

En este sentido, aclaró que “como cualquier candidatura de este tipo hay que evaluarla muy bien por todo lo que implica, aún no lo he definido, y seguramente lo haré este fin de semana”.

Seguidamente, enfatizó: “Desmiento terminantemente todo lo que se ha publicado en tapa en un diario de nuestra ciudad hoy. No me reuní con la mesa provincial de La Libertad Avanza. Si Sebastián Parejas, quien es el armador en la Provincia, dijo que se reunió conmigo, espero que lo desmienta públicamente, porque no fue así”.

“Llama la atención que si yo en persona me comuniqué con el medio para desmentir esa información punto por punto -ya que primero la habían publicado en la web- la publiquen igual en el diario impreso, por lo que tendrán que explicar ellos el motivo de esto. Evidentemente lo único que buscan es perjudicar”, sostuvo.

En relación a esto, el Mandatario informó: “En este tiempo me he reunido con el propio Javier Milei, su hermana Karina, y con Victoria Villarruel, quien es la candidata a vicepresidente por la Libertad Avanza; pero no con la mesa provincial porque mi contacto con él se dio porque alguien le ofreció mi nombre a Milei y a él le interesó mi perfil y me llamó”.

Para cerrar, el Jefe Comunal indicó: “Además vuelven a ningunear a nuestro espacio, diciendo que no hay funcionarios para ser candidatos a intendentes. Hay muchos posibles candidatos en nuestro espacio y eso ya lo comprobarán el 24 de junio, cuando cierren las listas”.

