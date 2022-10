Britos: «Este equipo de gobierno va a seguir gobernando con toda la fuerza para hacer cada día una ciudad mejor»

Se celebró el 168° aniversario de Chivilcoy con un acto oficial que se realizó junto al Palacio Municipal, el cual contó con un extraordinario marco de vecinos y de representantes de diferentes instituciones de la ciudad, el cual fue encabezado por el intendente Guillermo Britos.

Cabe remarcar que también estuvieron presentes el diputado provincial, Fabio Britos; la jefa Distrital de Educación, Liliana Varela; la jefa de Gabinete, Marcela Sabella, junto al equipo de gobierno; concejales, consejeros escolares, autoridades policiales y la Fanfarria del Alto Perú.

En el marco de su discurso, el Intendente dijo: «Quiero hoy homenajear a Manuel Villarino, Federico Soárez, Valentín Fernández Coria, Manuel López, Calixto Calderón, y a todo ese grupo de vecinos que impulsó la fundación de nuestra ciudad, pero también a todos los que desde ese momento hasta hoy han trabajado por el crecimiento de Chivilcoy, cada uno desde su lugar».

«Esto es lo que hace que nuestra querida ciudad se destaque y sea valorada y reconocida en todo el país. Gracias a la labor de todos hemos logrado que Chivilcoy sea la «Perla del Oeste», siendo una de las ciudades más importantes de la Provincia de Buenos Aires», remarcó.

Seguidamente, el Jefe Comunal sostuvo: «Llevamos siete años de gestión, con aciertos y errores, pero, sin duda, concretando hechos históricos como la recuperación de una clínica, que se había fundido, y que hoy forma parte del patrimonio municipal; la construcción de un Parque Industrial en Moquehuá; la consolidación del CUCH; y muchas obras importantes más».

A continuación, el Mandatario anunció: «Gracias a una gestión en el INAES, hecho por el Movimiento Evita Chivilcoy, vamos a recibir $25.000.000 para terminar con la infraestructura de dicho Parque Industrial, porque gobernar es también crear trabajo y para esto necesitamos que cuanto antes comiencen a funcionar las empresas».

Y continuó: «Por otro lado, el Centro Universitario recibe alumnos de toda la región; para el próximo año tenemos proyectado un presupuesto de 120 millones de pesos que se abonan del aporte de todos los chivilcoyanos. A pesar de que la Provincia lanzó un programa que se llama «Puentes» para ayudar a estos centros universitarios, no nos han incluido».

«En la pandemia hablé con quién ocupa hoy el Ministerio de Educación de la Nación para solicitarle que se abonen las carreras de grado que se dicten en Chivilcoy, pero no sólo no se nos abonó ninguna carrera, sino que cuando se envía algún fondo la foto se la sacan algunos dirigentes políticos y se utiliza la imagen de escuelas que no deberían ser utilizadas para hacer política partidaria», agregó.

En este sentido, el Jefe Comunal expresó: «Lo lógico es que si hablamos de derechos igualitarios para todos, recibiéramos el dinero correspondiente, teniendo en cuenta la importancia y envergadura del CUCH, y que recibe estudiantes de ciudades cercanas. Eso sería un acto de justicia, pero lamentablemente somos discriminados».

Más tarde, el Intendente manifestó: «Este equipo de gobierno va a seguir gobernando con toda la fuerza hasta diciembre de 2023 y no se va a dejar amedrentar por ninguna marcha con 70 personas del Conurbano y 10 de Chivilcoy. Lo que se consiga se hará siempre de acuerdo a lo que rige la Ley Orgánica de las Municipalidades y las directivas del Ministerio de Trabajo».

«Tengo que desmentir terminantemente algo que ha salido publicado en un medio hoy. De ninguna manera se acordó nada con quienes no tienen representación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Todo aquel que esté en regla será recibido como corresponde por este Municipio», puntualizó.

De esta manera, el Mandatario prosiguió: «Nadie puede desconocer que, desde enero de 2019, este Intendente junto a todo este equipo sale a los espacios públicos a atender a todo vecino o dirigente que quiera dialogar. Nadie puede decir que no es atendido o recibido».

«La semana pasada concluimos un programa de 17 cuadras de asfalto, estamos completando la colocación de luminarias LED en los accesos, mientras que en simultáneo seguimos colaborando con los clubes para sus actividades formativas, y así tantas cosas más que hacemos día a día», destacó el Jefe Comunal.

En tanto que remarcó: «Lo que nos mueve e impulsa a seguir trabajando es que una vez que concluyamos nuestra gestión podamos cruzar esta Plaza o visitar cualquier localidad de Partido, y que los vecinos nos saluden y charlen con nosotros, porque desde el 25 de octubre de 2015 hemos convocado a todos los que quieran trabajar porque Chivilcoy crezca con buena voluntad, más allá de su pensamiento».

«Agradecemos a todos los que trabajan en conjunto con nosotros y aportan a hacer un Chivilcoy mejor cada día. Queda un año todavía para que haya elecciones, les pido a todos que obren pensando en beneficio de todos los chivilcoyanos. De esta manera, quiero reconocer a Florencio Randazzo, que ocupando lugares importantes fue el único que ha hecho cosas significativas por nuestra ciudad», continuó.

Para cerrar, el Intendente indicó: «Gracias a todos los vecinos por el apoyo y el cariño que nos dan fuerza y nos impulsan a seguir, también al diputado provincial Fabio Britos y a todo este equipo de gobierno, que encabeza Marcela Sabella, que deja la vida por Chivilcoy» y cerró: «Nuestro único norte es que todos ustedes tengan cada día una mejor calidad de vida y que Chivilcoy siga creciendo, en eso estamos y de esa manera seguiremos trabajando».

Es para remarcar que, en cuanto a la parte artística, bailaron estudiantes de la Escuela Primaria N° 65, la Peña Virgen de Loreto y un grupo de alumnas del Centro de Danza Creativa y Psicomotricidad Municipal. Además, tomaron la palabra la jefa Distrital de Educación, Liliana Varela, quien pronunció palabras alusivas a la fecha y el secretario de Cultura y Educación, Adrián Vila quien hizo hincapié en todo lo que ha desarrollado desde 2015 a la fecha en materia cultural y educativa en la ciudad.

Además, el Intendente hizo entrega de un reconocimiento a ALCEC por su destacada labor en beneficio de la comunidad y la prevención en materia de salud, al cumplirse su 60° aniversario de existencia. Por último, hicieron paso frente al palco de autoridades y todo el público presente los abanderados y escoltas de los Héroes Veteranos de Malvinas, escuelas, clubes y fuerzas de seguridad de la ciudad, en compañía de la Fanfarria del Alto Perú, que despertó el sentido aplauso de todos los presentes.

VIDEO DEL DESARROLLO DE ACTO, TRANSMITIDO EN VIVO