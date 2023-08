Britos en Moquehuá: “No crean en espejitos de colores, en gente que sólo aparece para las elecciones”

Así lo manifestó el intendente que busca su reelección en el marco de la inauguración del local partidario de Primero Chivilcoy en dicha localidad.

Primero Chivilcoy inauguró su local partidario en la localidad de Moquehuá, ubicado en San Martin 203, en un acto encabezado por el intendente y precandidato Guillermo Britos, quien como siempre fue recibido muy cálidamente en su pueblo natal.

Estuvo acompañado por el primer precandidato a concejal Eduardo De Lillo, el delegado de Moquehuá y también precandidato a concejal, Alejo Cuadrelli, la primera precandidata a consejera escolar, Juliana Reyna, junto al resto de la lista e integrantes del equipo de gestión.

En primer lugar, el actual Intendente evocó la figura de Edgar Frígoli y dijo: «Hoy escuchamos discursos que nos hacen creer que Chivilcoy se fundó hace cuatro o seis años, tenemos ejemplos de intendentes como Frígoli que han trabajado muchísimo por las localidades como Moquehuá, y otros que han dejado aislados a los pueblos».

“Mientras algunos decían que a los pueblos había que ararlos, nosotros desde el primer día hicimos obras fundamentales en todos ellos, porque para nosotros todos los habitantes son de primera, vivan donde vivan dentro del Partido de Chivilcoy, y lo hemos demostrado con hechos”, remarcó.

Asimismo, sostuvo: «Desde el lugar que nos toca tenemos que trabajar para que nuestra ciudad crezca y eso haremos. Hay otros que teniendo la oportunidad de acompañarnos y apoyar el crecimiento se han dedicado a bloquear nuestros proyectos. Por ejemplo, la puesta en valor de la Plaza Principal que data del 2021, pero que recién ayer pudimos empezar, después de todas las trabas burocráticas”.

Por otro lado, cuestionó a los candidatos que dicen que solo se puede gobernar alineado con Provincia y Nación: “Nosotros vamos a gobernar con quién nos toque, como hemos hecho en los cuatro años de macrismo y en los cuatro de kirchnerismo. Además, nadie sabe quién va a ganar, entonces la pregunta es, si gana alguien de otro partido qué van a hacer, no van a gobernar”.

Eduardo De Lillo

Seguidamente, expresó: “Hicimos muchísimas cosas que a veces en un discurso cuesta sintetizar y recordar. Por ejemplo, en Salud, un claro ejemplo es el Hospital Primario de Moquehuá, que mejoró radicalmente desde el 2015 hasta este momento”.

“Otro punto a destacar es el diálogo directo con los vecinos. Esta es la primera gestión y debe ser de las muy poca que sale todos los sábados a los distintos barrios y localidades del Partido a escuchar a todos los vecinos, sin necesidad de pedir audiencia”, enfatizó.

Y agregó: “Esto es algo inédito, yo recuerdo que antes de llegar a este lugar, la gente me decía en la calle que esperaba años una audiencia con el intendente de turno y no se la daban. Pero esta iniciativa va a quedar, gobierne quien gobierne, porque es un derecho que se ganaron y a las buenas políticas hay que continuarlas y potenciarlas”.

Más tarde, manifestó: “Otros, a pesar de esto, cuestionan respecto a los derechos que han conseguido nuestros ciudadanos, hemos creado una ordenanza a partir de la cual el Estado otorga dinero a los clubes y entidades deportivas para que todos los niños y jóvenes puedan hacer deportes y formarse, porque todos tienen el mismo derecho de poder hacerlo”.

“Les pido que no crean en espejitos de colores, en aquellos que sólo aparecen en época de elecciones y después desaparecen. Para lograr cosas, seguir creciendo y potenciando lo que hemos logrado se necesita trabajo serio”, exclamó.

En este sentido, señaló: “Para esto necesitamos de su apoyo el 13 de agosto y luego el 22 de octubre, y necesitamos que voten bien, porque como nos presentamos con boleta corta, tenemos que evitar el error que hubo la elección anterior en la que 1000 votos fueron anulados”.

Juliana Reyna

“Recuerden cortar el último cuerpo que es el del nivel local y desecharlo, y poner la nuestra junto a los demás candidatos que elijan a nivel provincial y nacional o poner la nuestra solamente en caso de que solo quieran votar a nivel local”, aclaró.

Por último, sentenció: “Me comprometo a seguir trabajando por todos los vecinos, queremos vivir cada día mejor y seguir potenciando la democracia, por eso los invito a todos a votar porque tenemos que honrarla, y les pido que nos acompañen para poder seguir cumpliendo compromisos”.

Por su parte, Eduardo De Lillo, quien también pronunció unas palabras en este marco, consignó: “Incluso los que no nos votan, no dejan de reconocer todo lo que hemos hecho de la mano de Guillermo; por eso estamos tranquilos porque no tenemos que prometer nada solo mostrar lo que hemos hecho, que es nuestro mejor aval”.

A continuación, recordó cuando fue llamado a sumarse a la gestión para hacerse cargo de la educación municipal: “Guillermo me pidió que esto fuera uno de sus ejes de gobierno y así transformamos el Centro Universitario y los jardines infantiles”.

“En lo que respecta al CUCH, pasamos de tener convenios con dos universidades a tener con siete hasta ayer, ya que tenemos la gran noticia de que en los próximos días le vamos a ofrecer una capacitación para docentes online en acuerdo con la Universidad de San Francisco”, informó.

Alejo Cuadrelli

Luego, resaltó: “Suena extraño que te destaquen por la transparencia, pero a Guillermo cuando pasen los años lo van a recordar por vara alta que va a dejar, ya que se han hecho avances muy importantes, que pensamos seguir haciendo, y el que venga después no podrá retroceder porque el pueblo mismo no lo va a dejar”.

“Les pido que inviten a la gente a votar porque tenemos que darle valor a nuestra democracia, ya que estamos viendo una participación realmente muy baja en todas las elecciones que han tenido lugar hasta el momento, y les pido que nos acompañen con su voto para seguir gestionando con transparencia y responsabilidad”, cerró.