Britos: «EMTUPSE no debe ningún papel»

«El problema es la inflación; y a eso se le agrega la inacción de quienes pueden gestionar y no lo hacen para que Chivilcoy reciba lo que tiene que recibir», aseguró.

Britos / Ucci en la presentación de una nueva unidad para EMTUPSE

El intendente Guillermo Britos hizo referencia a la deuda de prácticamente un año que mantiene el Ministerio de Transporte de la Nación con EMTUPSE, en el marco de la presentación de un nuevo colectivo que se suma la flota. Aclaró que EMTUPSE presentó todos los papeles debidamente y apunto contra los que no gestionan para que Chivilcoy reciba lo que le corresponde.

En este sentido, aclaró: » EMTUPSE siempre ha mandado todo lo que debe mandar. O sea que, cuando cobremos junio 2022, recién ahí se puede hacer la rendición de ese mes y seguir reclamando lo que se nos adeuda. El problema no es que EMTUPSE no hace las rendiciones, el problema es que no entra la plata, no podemos rendir lo que no vino».

«Hice gestiones personalmente con el ministro de Transporte de la Provincia, D’Onofrio, y me consta que Facundo Benegas, que en la actualidad es jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte de la Nación, está intentando que nos paguen todo lo que se nos debe por lo que se pierde por la alta inflación», agregó.

Seguidamente, el Mandatario expresó: «Esperemos que se logre, honestamente no tengo demasiadas expectativas, pero al menos que podamos acercarnos un poco más a lo que sería una cosa lógica, un retraso de dos o tres meses, no de un año como es ahora», haciendo hincapié en que la empresa sobrevive gracias a qué los vecinos pagan las tasas.

«Cuarenta millones de pesos -que es lo que vale hoy una unidad- el año pasado alcanzaba para comprar dos colectivos, hoy alcanza para uno solo. Lo mismo pasa con el gasoil, las gomas, los repuestos, el problema es la inflación; y a eso se le agrega la inacción de quienes pueden gestionar y no lo hacen para que Chivilcoy reciba lo que tiene que recibir», cerró.