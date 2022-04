Britos: «El gobierno municipal está muy fuerte y con muchas ganas de seguir gestionando»

El jefe comunal denunció operaciones en contra, pero aseguró que lo que le importa es lo que le dice la gente en la calle.

En primer lugar, en cuanto al proyecto que incluye 17 cuadras de asfalto que ya se empezó a ejecutar, indicó: «Hemos aportado 9 millones de pesos de lo recaudado por las tasas municipales para realizar esta obra, que está financiada a través del Programa ‘Argentina Hace’, por diferencias en el presupuesto por los aumentos».

Asimismo, anunció que la semana que viene se estará trabajando en la pavimentación del acceso a Gorostiaga y luego una vez que éste se finalice, la misma empresa se trasladará a terminar las cuadras de asfalto que resta hacer en el Barrio Antártida Argentina.

Y aseguró que «se van a hacer muchas más obras», pero que prefiere no anunciar porque otros se cuelgan de sus gestiones.

Consultado sobre el reclamo de los trabajadores de salud y el anuncio de un nuevo paro para la semana que viene, Britos explicó que el Secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, los convocó para tener una reunión el sábado por la mañana.

«Me sorprende que el representante de CICOP a nivel local diga en la puerta del Ministerio de Trabajo, donde están reunidos por el tema del Centro de Monitoreo, que nosotros no fuimos a una conciliación obligatoria. El Ministerio de Trabajo no tiene injerencia en este tipo de temas y un gremialista debería saberlo», expuso.

A continuación, señaló: «Un gremialista local dijo que en un Municipio vecino el sueldo básico es de $40.000; desde ese Municipio al que hizo referencia me enviaron un recibo de sueldo donde el básico es de $19.000».

«En Chivilcoy abonamos la guardia médica el doble de lo que abonan varios municipios de la región: estuve con un secretario de salud de una ciudad cercana a Junín, que abonan la guardia 17 mil pesos, mientras que nosotros la abonamos 35 mil pesos», puntualizó.

Y añadió: «De hecho, vienen médicos de Saladillo, Lobos, Rosario, Gral. Rodríguez a hacer guardias en nuestro Hospital, entonces tan mal no estamos pagando».

Asimismo, el jefe comunal sostuvo: «Está claro que muchos de los reclamos son genuinos, pero también hay mucho tinte político. Claro que los sueldos municipales son bajos, vienen arrastrando problemas muchos años, y por más que se dé un buen aumento con la inflación se licua. Indudablemente, uno de los grandes problemas es la inflación, que no la genera el municipio, pero de eso no dicen nada».

«Otra muestra más de esto es lo que sucede con los bonos, el bono de $40.000 que dimos desde el Municipio es poco, pero el bono de $6.000 a los jubilados es mucho. Esto no falla, es matemática pura, por eso se ve el tinte político detrás de todo», destacó.

Sobre un recibo de sueldo que circuló en redes sociales que ronda los $27.000 de un empleado municipal temporario 6, el Intendente detalló: «Ese recibo que muestran no se sabe de quién es ni a qué área pertenece, no tiene horas extras y no tiene ninguna bonificación». «De hecho, un temporario 6 me autorizó a mostrar su recibo y es de $65.000»., agregó.

En tanto que informó: «Hay que tener en cuenta que los trabajadores de Monitoreo tienen convenios de 40 horas, trabajan 6 días y descansan 3».

«Invito a los trabajadores que están disconformes a que vengan a mí oficina con su recibo en mano para debatir; y si no están conformes se les buscará otra área del Municipio para que trabajen, pero en el Centro de Monitoreo se necesita gente comprometida por la responsabilidad que esa función conlleva», enfatizó.

«Y tienen, además, la posibilidad de hacer horas extras, los sábados por $300 y los domingos por $400», agregó, desmintiendo las versiones que dicen lo contrario.

Seguidamente, el mandatario sostuvo: «Los vecinos nos hacen saber que están conformes con la gestión». «Este gobierno municipal está muy fuerte y con ganas de seguir gestionando», aseguró.

Y agregó: «Los cuestionamientos y operaciones que hemos visto estos últimos días, todos sabemos de dónde surgen, por lo que hemos decidido no responder más a eso. Lo que nos importa es lo que nos dice la gente en la calle y nosotros vamos a seguir gestionando para que vivan cada día mejor».

«Muchas operaciones son para ocultar lo que ocurre en los espacios nacionales y provinciales», sostuvo y apuntó: «Se habla del intendente, pero no hay una sola mención a lo que sucede entre el presidente y la vicepresidente (La Cámpora). Tampoco se habla de las internas en Juntos».

En tanto que remarcó: «Nosotros somos un espacio vecinalista que gestiona con aquél todo el que quiera trabajar en beneficio de la ciudad, lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo».