Bogliolo: “No voy a permitir actitudes peyorativas y de descalificación hacia mi persona”, fuerte cruce con Dellepiane

Por mayoría se aprobó el contrato de comodato de un terreno ubicado en General Rodríguez y calle 8 firmado entre el Municipio y la Asociación Solidaria para el Fomento de la Economía Popular, en el cual está previsto la construcción de un SUM y un espacio verde, que generó un gran revuelo en la Sesión de este jueves.

Todo empezó con la intervención del concejal del Frente de Todos, Luciano Dellepiane, quien preguntó: ¿Se ha agregado documentación al expediente?” A quien se sumó el edil Ferro argumentando que faltaba documentación.

Al respecto, primero, la edil Florencia Válvoli brindó todos los detalles garantizando la regularidad del expediente, y la concejal Claudia Bogliolo añadió que “era algo en lo que la Asociación Solidaria para el Fomento de la Economía Popular venía trabajando de hace seis meses, donde además del SUM, que va a dar lugar a un espacio cultural, playones deportivos y un centro de salud, también se va a hacer la Plaza que estaba que estaba prevista en un primer término”.

Y, a continuación, dijo: “No quiero naturalizar cuestiones de violencia machista por parte de algunos concejales, en la comisión que tratamos este tema, tanto hacia las concejales Válvoli, Lemme y yo”.

“Dellepiane me descalificó como abogada por ser mujer. Celebro que sepa tanto; yo sé que tal como me dijo él, es experto en loteos, pero no voy a permitir actitudes peyorativas y de descalificación hacia mi persona”, expresó.

Y agregó: “Quiero que conste en actas el pedido de capacitación a todos los concejales en la Ley Micaela”.

Finalmente, dicho comodato fue aprobado por 11 votos de los concejales de Primero Chivilcoy, Vamos con Vos y Movimiento Evita, en tanto que votaron en forma negativa los ediles del Frente Todos y de Juntos.