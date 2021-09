Becas a músicos y escritores: Se realizó una nueva entrega por un monto de $3.010.000

El intendente Guillermo Britos acompañado por el secretario de Cultura, Adrián Vila, llevó a cabo la tercera entrega de becas a músicos y artistas, enmarcadas en la Ordenanza municipal N°9803/20, mediante la que se creó un registro de músicos, intérpretes de música y cantantes, para ayudar a los artistas por la pandemia.

Cabe mencionar que en esta oportunidad son 261 músicos y 20 escritores los beneficiarios del aporte municipal, por un monto total de $3.010.000.

En forma simbólica, entregaron los cheques a cuatro músicos y cuatro escritores: Micaela Balducci, Raúl Giaccone, Ariel Ivaldi, Guido Latanzzi, Soledad Budiño Alonso, María de los Ángeles Excoffier, Patricia Graziadei y Mateo Paz.

En este marco, el jefe comunal expresó su agradecimiento a la Secretaría de Hacienda “por el trabajo que realizan para que esto sea posible”. Y aseguró: “Vamos a continuar con esta entrega, en la medida que sea necesario, porque consideramos fundamental seguir apoyando e incentivando todo lo referido a la cultura local”.

Y remarcó: “Este es un aporte del gobierno municipal, es dinero que aportamos todos los chivilcoyanos”.

Seguidamente, Adrián Vila sostuvo: “Estuvimos trabajando mucho para que puedan recibir 261 artistas y 20 escritores de nuestra ciudad. Desde la Secretaría de Cultura analizamos cada proyecto, lo trabajamos a conciencia”.

“Se trata de una ordenanza que salió gracias a mucha insistencia de nuestra parte, ya que había sectores que se oponían en su momento, afortunadamente logramos que salga, y ya es la tercera entrega a músicos, intérpretes y cantantes, y una edición especial para los escritores que deseen publicar o republicar su obra”, enfatizó.

Por su parte, la escritora local, María de los Ángeles Excoffier, manifestó su agradecimiento y remarcó el permanente acompañamiento del municipio a través de la Secretaría de Cultura.

“Este aporte va a ser destinado a mi próximo libro titulado “Jamás de los jamases”. Es una gran ayuda en este tiempo de pandemia que estamos atravesando”, sostuvo.

Y culminó: “En el 2020 fue difícil porque no pude presentar mi primer poemario. Tuve que presentarlo de otra forma, fue difícil, pero me sirvió como inspiración para el próximo, me motivé para seguir escribiendo. Por eso, la propuesta a la gente es que apoye todo lo que es la cultura de Chivilcoy, que de a poco y con todos los protocolos se está volviendo a encaminar”.

En tanto, Guido Latanzzi, expresó: “Este aporte es una gran ayuda tanto para mi como para mi familia. En mi caso lo voy a destinar a grabar mi primer material, por eso el agradecimiento es para el Municipio y la Secretaría de Cultura”.

Y culminó: “La idea fue siempre acompañar a la gente con la música para atravesar el contexto de pandemia. Las expectativas para el regreso son muy buenas”.