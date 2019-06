[AUDIO] El problema es “la torta”; no lo que nos pasa a los vecinos

En las últimas horas se hizo viral un audio del precandidato a intendente por el PJ, Dr. Gustavo Bruno, en el cual por un lado ratifica su intención de presentarse, y por el otro, arremete fuertemente contra el exintendente Ariel Franetovich

En las últimas horas se hizo viral un audio del precandidato a intendente por el PJ, Dr. Gustavo Bruno, en el cual por un lado ratifica su intención de presentarse, y por el otro, arremete fuertemente contra el exintendente Ariel Franetovich, por la confirmación de su candidatura, alegando un debilitamiento del espacio kirchnerista, y denunciando un posible arreglo con el actual jefe comunal, Guillermo Britos, “para quedarse con la torta y dejarlos afuera”.

En primer lugar, Bruno informa que sostuvo una reunión con el presidente del PJ local, Darío Speranza, quien le confirmó la precandidatura de Franetovich. “Él me afirma que Ariel Franetovich quiere jugar, me lo cuenta a mí para ver si me tiembla el ojo. A mí no me tiembla nada, somos un ejército que estamos dispuestos a todo y vamos a jugar igual”, exclama el cardiólogo.

En este sentido, agrega: “O tienen un arreglo para jugar en tándem con el intendente Guillermo Britos para volver a quedarse con la torta, y dejarnos a todos afuera; o viene a romper”.

Sobre esto Bruno analiza que esta decisión como estrategia política es sumamente errónea: “En cualquier escenario que juegue Franetovich, vamos a perder, y el peronismo va a perder. Ni Ariel, ni Darío están viendo las consecuencias de esta estrategia”.

Y añade: “El hecho de que Ariel juegue adentro es muy malo, porque vamos a llegar muy debilitados a las PASO, y aún ganándola, Britos se lo va a comer crudo”.

“La estrategia es que él esté afuera, y que, en todo caso, acompañe al ganador entre nosotros y Unidad Ciudadana”, sentencia.

Más tarde, lanza irónicamente: “Esto es un espasmo de mi amigo Ariel que nos pone a todos en jaque”.

Para finalizar, Bruno determina en su mensaje: “Nosotros vamos a ir a fondo, sépanlo. Ya tenemos los nombres para la lista, que presentaremos el sábado, y a competir”.

