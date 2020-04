ANSES: El gobierno le pidió la renuncia a Alejandro Vanoli. De premio, se va a EDENOR

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió la renuncia al titular de la Anses, Alejandro Vanoli, para impulsar en ese organismo una gestión “más dinámica y cercana a las necesidades de la gente” durante la pandemia de coronavirus.

Las razones esgrimidas por fuentes oficiales apuntaron a que la decisión se debe a la necesidad “imperiosa” de contar con una conducción del ANSES “más dinámica y cercana a las necesidades de la gente”.

El ministro coordinador le informó esa determinación a Vanoli en una reunión mantenida en las oficinas de la Jefatura de Gabinete de la Casa Rosada.

Vanoli, quien se había desempeñado en 2014 como presidente del Banco Central, seguirá formando parte de la coalición gobernante del Frente de Todos, ya que, en la Asamblea General del 28 de abril de 2020, ingresó como titular de EDENOR.

