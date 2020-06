ANSES: Denuncias ante posibles estafas

Las mismas pueden canalizarse a través de los siguientes medios: escrito, teléfono y e-mail.

Ante la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la difusión de múltiples hechos de fraude en diversos puntos del país -cuyo denominador común resulta ser el referido beneficio-, la ANSES informa que se encuentran habilitados los canales de denuncia para este fin en su página web: www.anses.gob.ar.

Las mismas pueden canalizarse a través de los siguientes medios:

• Por escrito: mediante correo postal en la Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, de 8 a 16 horas.

• Por teléfono: al número 130, de 7 a 20 horas.

• Por e-mail: escribiendo a denuncias@anses.gob.ar

En este sentido, y con el objetivo de evitar posibles estafas y fraudes, la ANSES recuerda que:

• Todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios.

• No debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio.

• ANSES no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso.

• No debe entregarse a terceras personas: Clave de la Seguridad Social, DNI original o fotocopia ni ningún tipo de datos.

• El beneficiario deberá corroborar que la información personal cargada en la cuenta de MI ANSES sea correcta.

• Las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE.