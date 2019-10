Alrededor del mediodía de hoy se produjo una fuerte colisión en la esquina de las calles Paso y Ayacucho

En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME, la que asistió a los conductores.

Por causas no establecidas una camioneta Honda -dominio JGP-058-, conducida por JAVIER MOLINARI, terminó volcada sobre la calle, apoyada sobre su lateral izquierdo, producto de la colisión con un automóvil marca Renault Clío, conducido por LAURA LOMBARDO.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME, la que asistió a los conductores, pero, al no sufrir lesiones, no fueron trasladados a ningún centro asistencial.