Alonso: “Es fundamental que podamos ir reactivando el comercio local cumpliendo con todos los protocolos necesarios”

La Jefa Regional de ANSES, Lic. Constanza Alonso, se refirió a las nuevas medidas anunciadas por el Comité Institucional de Crisis Sanitaria de Chivilcoy. “El Presidente Alberto Fernández y el Gobernador Axel Kicillof fueron muy claros en que todavía el peligro no pasó y que el esfuerzo que venimos realizando frente a la pandemia está dando resultados: logramos aplanar la curva de contagios y preparar mejor todo el sistema de salud, lo que nos permite que en nuestra ciudad podamos comenzar a flexibilizar algunos rubros y actividades. Es fundamental que podamos ir reactivando el comercio local, pero cumpliendo con todos los protocolos necesarios para que esta flexibilización en el comercio se pueda sostener en el tiempo”.

“Sabemos cómo está afectando la pandemia a la economía de las familias, a quienes tienen sus empresas y comercios cerrados o con limitada actividad sin poder trabajar de manera normal, por eso tomamos esta medida desde el comité de crisis para permitir que los comercios minoristas puedan ir reincorporándose al trabajo de forma gradual” continuó.

La concejal del Frente de Todos y titular regional de ANSES, agregó que “es muy importante que la gente cumpla con todas las medidas, abrir los comercios no significa que vamos a poder ir de paseo. No se puede ir en familia a los comercios, hay que salir de a uno, si se sale con un nene hay que saber que hay cumplir con los cuidados necesarios. Si cada uno de nosotros hace su parte y respeta el cuidado que le corresponde, seguramente podremos seguir flexibilizando e iremos retomando paulatinamente la normalidad sin retrocesos”.

Sobre la atención al público en ANSES, Alonso recordó que “nosotros en el organismo seguimos con la misma modalidad de atención virtual, el número 130, y en la UDAI, que es la oficina de atención al público, están trabajando a puertas cerradas resolviendo expedientes de beneficios que estaban sin tratar desde la cuarentena. Recordemos que la semana pasada declararon esencial la actividad de ANSES, pero aún no tenemos una fecha para el inicio de la atención al público, es importante remarcarlo para que no se dirijan a ANSES, ya que no hay atención al público por el momento”

“La vuelta al trabajo de ANSES de seguro será muy importante en afluencia de gente, y será de manera programada y con turnos y cumpliendo con todos los protocolos necesarios. Necesitamos que sepan que cuando se haga será de manera ordenada y lo comunicaremos por todos los medios”.